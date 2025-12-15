NBA｜骑士加时0得分111:119负黄蜂 遭主场球迷嘘爆米曹认应得

骑士周日主场对黄蜂出现尴尬一幕，事关骑士与黄蜂今日一路鏖战到加时赛才能分出胜负，最终主队以111:119告败。令人大跌眼镜的是，骑士竟在5分钟的加时中一分未得，令主场球迷赛后嘘声一片，今场表演不佳的骑士球星米曹(Donovan Mitchell)也直认被嘘是应得的。

骑士相隔十年成NBA史上第二支加时赛0得分球队

目前位列东岸第八的骑士，周日主场对东岸第十二的黄蜂，然而比赛过程并没有想像中的一面倒，反而斗得相当胶着。最终骑士因米曹的压哨球射失而需要到加时赛才可分出胜负。然而，到加时赛却出现令主队球迷失望的一幕，骑士全队在加时的5分钟中一分未得，最终以111:119落败。骑士是继2015年11月公牛队后，NBA史上第二支在加时赛0得分的球队。

赛后遭主队球迷嘘爆 米曹直言「自己是球迷也会嘘」

赛后不少主队球迷齐齐发出嘘声对球队以表不满，今场24投仅6中得17分的米曹接受访问时说：「这是我们应得的，我曾经都是球迷，我自己是球迷也会嘘我们。」今场骑士表现最好的已是加兰特(Darius Garland)，交出26分9助攻；而黄蜂新秀肯尼普(Kon Knueppel)攻入全场最高的29分，另外布兰登米勒(Brandon Miller)亦交出25分13篮板