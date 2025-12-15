WTT香港总决赛│王曼昱国乒内战击败蒯曼 卫冕女单冠军

WTT香港总决赛今晚(14日)在红馆完满落幕，女单和男单决赛先后上演。女单决赛是国乒内讧，由王曼昱斗蒯曼，两人激战6局后始分出胜负，前者总局数赢4:2，成功卫冕冠军。

王曼昱局数赢4:2

世界排名第2的王曼昱，与排名第4的蒯曼斗得相当灿烂。王曼昱入局较快，首局在领先6:5下，迅速拉开比分至10:6，并以11:7先拔头筹。第2局王曼昱乘势曾遥遥领先6:1，可是蒯曼加强抢攻和前三板质量，中局连得6分反超前10:8，并以11:8扳回一城。

成功卫冕女单冠军

第3局王曼昱领先5:2下，被蒯曼追为6:6，前者之后加强正手攻势，赢11:8。第4局王曼昱又成功抵住蒯曼的反扑赢11:8。第5局背水一战的蒯曼在落后2:6下，连追5分反超前，并以11:9追成较接近纪录。第6局两人你追我赶，王曼昱领先10:8下被追平，她最终连得2分，艰难地赢12:10，总比数胜4:2，成功卫冕。记者：俆嘉华、摄影：苏正谦

