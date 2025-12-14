残特奥会｜硬地滚球煞科港队团体赛添两金两银一铜 总共12面奖牌创佳绩 梁育荣男双夺金圆「大满贯」梦

残特奥会硬地滚球项目今日在启德体育园上演煞科日赛事，港队再传捷报，团体赛事勇夺两金、两银、一铜，完美结束今届征途。综观整个硬地滚球项目，港队共累积四金、四银、四铜，合共十二面奖牌的辉煌战绩，创下历史性佳绩！

今届港队团体赛事表现亮眼 再有两金两银一铜进帐

今日赛事紧凑，港队率先在男子双人BC4级铜牌赛告捷，由黄君恒与朱洛升以8：3击败广东队，夺得一面铜牌。随后的金牌战成为全日焦点，梁育荣伙拍唐芝江与广东队激战至2：2平手，最终在附加局把握关键机会险胜，勇夺金牌。女子组方面同样表现出色，张沅与刘慧茵在女子双人BC4级金牌战中，以7：1大胜广东队再添一金。此外，港队在女子团体BC1/BC2级决赛以5：8不敌北京队夺银；何宛淇与陈可欣则在女子双人BC3级决赛以3：4惜败重庆队，同样收获银牌。

梁育荣：望集齐大赛金牌 实现终极梦想

赛后，四朝元老梁育荣激动不已，坦言这面双打金牌意义非凡。「这是一个梦想，好想达成我所有参加过的比赛都可以拿到单打、双打的金牌，现在真是好满足、好满足。」梁育荣表示，虽然因为迟接触硬地滚球，遗憾未能参与青年赛事，但获得如此成就他已经非常感恩。 他透露，自2004年参赛以来，从未在双打项目夺金，今次终于实现了个人职业生涯的「大满贯」心愿。

而女子双人BC4级金牌得主张沅赛后兴奋表示：「很开心，可以在主场拿到这块金牌。」她透露与队友为这次比赛付出了巨大努力：「我们练得好勤力，为了这次女双，从去年知道有这个项目就开始准备。」她表示接下来将专注备战明年的世锦赛和亚残运，希望再创佳绩。

记者、摄影：廖伟业