乒乓球．WTT香港总决赛｜张本智和第4次跻身男单决赛 今晚力争个人首个WTT总决赛冠军

日本乒球一哥张本智和第4次跻身WTT总决赛的男单决赛！他周日在接近爆满的红馆出战男单4强对中国「世二」林诗栋，2人激战足足7局，历时66分钟，张本领先2:0、3:2下被对手追平，决胜局曾落后3:5下顶住压力，最终以大分4:3惊险入决赛，将于晚上8时半斗巴黎奥运银牌得主摩加特（Truls Moregard），张本险胜后表示：「这场决赛我必须必须肯定要赢的。」而摩加特坦言能在满座的场馆入决赛，有如：「梦想成真！」

张本智和（图)跟林诗栋激战66分钟，终以4:3险胜入决赛。苏正谦摄

张本技术了得，他豪言今年一定要夺冠。苏正谦摄

表情丰富的张本在比赛中力战而胜。苏正谦摄

今午的男单4强继续吸引球迷入场，目测差不多全场1万个座位爆满，张本跟林诗栋的比赛，双方球迷都叫破喉咙，一时是「中国加油」、一时是「Harimoto（张本）」加掌声，全场气氛热斗；他们2人其实在上周的城都混团世界杯的决赛对过，当时胜方是林诗栋赢 2:1；今日的4强战，张本很快入局，先以12:10、11:4拿下头2分，随后2局双方在想赢的压力心态下，在场上没甚声音及表情的林诗栋以2局12:10还以颜色。

林诗栋最终在决胜局不敌张本智和。苏正谦摄

大分打成2:2平手后，张本再次在第5局以11:6取回领先优势，当时只差一局就可胜出，张本在第6局一直处于落后形势，终以7:11令战局进入决赛局定胜负，他们在此局曾多次打成平手，相差分数只有一分到8:8平手后，张本加强快攻，终以11:8奠定。

激战后取胜利的张本智和。苏正谦摄

苏正谦摄

苏正谦摄

赛后大会司仪问到他感受时，曾于2021、2022及2024年杀入WTT总决赛的男单决赛的他说：「此刻我仍难以相信可以赢到这场比赛，第4次入总决赛的决赛，心情是十分渴望取得这个冠军，我曾夺过ITT总决赛的冠军，但未拿过WTT这个冠军，我必须要拿。」

摩加特出到场后才知道对手王楚钦因伤退出男单四强比赛。 苏正谦摄

摩加特在赛后见记者时谈到王楚钦受伤。苏正谦摄

苏正谦摄

摩加特: 在如此多观众的球场内参加决赛 像梦想成真

因4强对手王楚钦因伤退赛而不战而胜的摩加特对于对手受伤退赛感到伤感，他说：「能在满座的场馆、如此多的球迷面前打入男单决赛，像是梦想成真，除了今日（指王楚钦受伤），我每天都十分享受在这里比赛，希望在决赛能打出好表现。」



记者：徐嘉华

摄影：苏正谦