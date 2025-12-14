Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA杯│般臣狂轰40分无人能挡 纽约人射落魔术首闯决赛

即时体育
更新时间：15:06 2025-12-14 HKT
发布时间：15:06 2025-12-14 HKT

NBA杯4强赛周六在赌城拉斯维加斯上演，纽约人王牌控卫般臣（Jalen Brunson）打出封神一战，全场狂轰40分，带领球队以132:120击败魔术，队史首次杀入NBA杯冠军战，距离冠军宝座及每人高达53万美元的丰厚奖金仅差一胜。

般臣、苏格斯合演得分骚

此役双方开局即上演激烈对攻，魔术在苏格斯（Jalen Suggs）首节独取10分下，以36:33稍占上风。然而进入第2节，纽约人吹响反击号角，般臣挺身而出，与苏格斯上演一场精彩的得分骚，两人半场得分均突破20大关，但实力更完整的纽约人单节取得38:28的优势，半场反超前71:64。

 

 

般臣第3节接管比赛

易篮再战，战况更趋白热化。魔术在班捷奴（Paolo Banchero）及巴尼（Desmond Bane）带领下，打出一波18:4的功势，一度将比分反超前。然而般臣在关键时刻再度接管比赛，在第3节最后4分钟内，凭借个人能力独取7分及送出3次助攻，率领纽约人回敬一波15:3的攻势，重新夺回比赛主导权，并带著8分优势进入决胜节。末节，纽约人未再给予魔术机会，中锋唐斯（Karl-Anthony Towns）单节贡献10分稳住阵脚，最终以12分之差取胜。

布朗为爱将抱不平

般臣今场表现技惊四座，27投16中攻入40分，另加8次助攻。赛后他谈及自己的神勇状态时充满自信地说：「我付出了那么多努力，怎能不自信？」纽约人教练布朗亦为爱将抱不平，认为以他的表现，理应是MVP的人选之一。除了般臣，唐斯亦有29分、8篮板进帐，阿奴奥比（OG Anunoby）则贡献24分，联手助球队昂首杀入决赛。

