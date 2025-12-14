Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA杯│云班耶马复出做救世主 领马刺中断雷霆16连胜 爆冷入决赛│有片

更新时间：14:13 2025-12-14 HKT
发布时间：14:13 2025-12-14 HKT

NBA杯4强赛周日在赌城拉斯维加斯上演，此前势如破竹、豪取16连胜的雷霆意外「触礁」，以109:111不敌马刺，无敌之旅戛然而止。马刺的「法国怪物」温班耶马（Victor Wembanyama）缺阵12场后，今场火线复出，即展现救世主本色，在末段独取关键8分，率领球队淘汰雷霆杀入决战，将与纽约人争冠。

状元回归受限 板凳出发显神通

「法国怪物」云班耶马复出，与雷霆双星基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA）及贺姆格连（Chet Holmgren）正面对决。为保护其伤势，云班耶马今仗受上阵时间限制，直至第2节才后备登场，他立即展示禁区的统治力及攻守两端的影响力，迅速扭转了球队一度落后16分的劣势，助马刺在半场前将比分追至仅落后3分。

 

末节生死互搏 云班耶马一锤定音

易边后，马刺延续气势，第3节更一度反超，彻底粉碎了雷霆闻风丧胆的「恐怖第三节」方程式。进入末节，双方斗得激烈，多次互换领先。战至最后时刻，云班耶马接管比赛，先是一记中距离跳投，再稳稳把握罚球，为球队奠定胜局。雷霆虽在最后关头采取犯规战术，可惜为时已晚，最终以2分之差落败。

云班耶马：这场胜仗将决定未来走向﹗

云班耶马今仗仅上阵约21分钟，高效地交出22分、9篮板及2封阻的出色表现，尽显巨星价值。赛后他表示：「这场胜利说明了我们未来会走向何处。NBA会考验你的极限，但我休息了12场后回来，充满活力！」

同时马刺全队亦多点开花，华素尔Devin Vassell）攻入全队最高的23分，迪艾朗霍斯和卡斯度亦各有22分进帐。反观雷霆，SGA空砍29分，未能阻止球队的队史连胜走势在第16场终止。马刺爆冷晋级后，将于香港时间周三(12月17日)早上9时30分举行的冠军战中火并纽约人，争夺NBA杯冠军宝座及每位球员逾50万美元的丰厚奖金。

