NBA｜莫兰特复出「双双」难救主 灰熊126:130不敌爵士

灰熊当家球星莫兰特（Ja Morant）周五在缺阵10场后伤愈复出，交出21分及10次助攻的「双双」成绩，但手感冰冷，全场20投仅7中，灰熊最终亦在主场以126:130不敌爵士。赛后，莫兰特将输波责任一力承担，直斥球队打得太「软」，并自责需要打得更好。

缺阵10场复出手感冰冷

因右小腿拉伤休战10场的莫兰特，久疏战阵明显影响其状态，全场20次出手仅命中7球，并录得4次失误。莫兰特赛后谈及自己的手感时说，「我被迫要出手一些投篮。有些球，我应该能博到罚球。有些我射失了，有些我射入了。我无法改变结果，只能接受。」

坦承打得「软」

对于球队在领先下被逆转，莫兰特显得非常不满，并将矛头直指自己及球队的表现：「我们打得太软了，他们在篮板上胜过我们，我们让对方的后备球员上来改变了比赛。我必须打得更好。我必须能够冲上去帮助我的中锋抢篮板。我必须更好地保护球，做出更好的决定，并命中投篮。我会纠正我的问题，然后我们会一起纠正我们的问题。」

缺阵期间球队战绩更佳

有趣的是，在莫兰特缺阵的10场比赛中，灰熊取得了7胜3负的佳绩，战绩反而比他今季在阵时更佳。这位2019年的「榜眼」，今季场均得分仅为17.9分，远低于其生涯平均的22.4分，投篮命中率亦有所下滑。今次复出未能带领球队取胜，他与球队的磨合，似乎仍需更多时间。