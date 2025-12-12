Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜公鹿「无字母哥」照样赢波 多点开花116:101逆转绿军 终结对手五连胜

更新时间：20:26 2025-12-12 HKT
发布时间：20:26 2025-12-12 HKT

公鹿在主将「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）继续因伤缺阵的情况下，球队仍凭古斯马（Kyle Kuzma）爆发砍下31分、奇云・波特（Kevin Porter Jr.）三节收获「三双」、朴特斯（Bobby Portis）高效贡献27分，最终以116:101反胜塞尔特人，终结对手五连胜。

绿军上下半场判若两队 公鹿反胜塞尔特人

虽然开局由塞尔特人占优，上半场绿军42投22中、命中率达52.4%，绿衫军年轻锋线华殊（Jordan Walsh）手感火热，7投7中、三分3中3，助客军半场以67:60领先。

易边后风云突变，绿衫军下半场39投仅中9球，命中率跌至23.1%。公鹿则多点开花，古斯马全场比赛轰赛季新高31分外带6篮板；奇云波特三节已揽「三双」，全场收获18分、10篮板、13助攻，串联全队；朴特斯手感滚烫，13投11中斩获27分10篮板。主队于第三、第四节持续发力，最终逆转奏捷。

字母哥缺阵有解 公鹿展现战术弹性

此役公鹿强势反胜塞尔特人，终结对手五连胜的同时，似乎有意无意在字母哥将要离队的传闻甚嚣尘上的时候，找出球队在缺少字母哥的新解法。即使外界关注字母哥动向，公鹿板凳深度与战术弹性已交出正面答卷。

