WTT香港总决赛｜黄杜配2:3惜败「莎头」 杜凯琹：用生命去打今场

港队混双代表黄镇廷/杜凯琹今日出战「WTT香港总决赛2025」的混双分组赛，最后一场对上实力强悍的王楚钦/孙颖莎，可惜黄杜最终以2:3不敌，赛后阿廷表示需要结果差少少，但仍很享受比赛更成功打到决胜局并以刁时分胜负都算有突破，而阿杜更直言用生命打这场。

黄镇廷：今场输唔代表一路会输

阿廷赛后接受访问时表示今场虽然落败，但在面对如此强大的对手亦很享受，更逼到对手打到决分亦算有所突破，他也表示今场亦有不少启发，他说：「即系喺场上面，有啲我哋有时都冇乜点用过啊，或者系即系突发嘅嘢，可以大胆咁去尝试啦，即系喺呢一场面对咁劲嘅组合，其实我哋都可以大胆可以尝试一啲新嘅嘢啊，或者可以将一啲嘢去融合同埋我哋原有嘅基础上面。」今届以一场激战作结被问到是否一种好的结局，阿廷则表示固然希望赢波，但今场激战亦为他们添信心，他说：「每一场比赛我觉得尽我哋自己嘅能力去做好，佢即系尽量去搏到每1分，每一局都做好，而今场输啫亦都唔代表我哋以后一路咁样输落去，经过呢一场嘅比赛，其实我同阿杜都有信心，我哋系面对咁强嘅对手上面，我哋其实都仲系有竞争力，我觉得呢样嘢系要我哋要更加去珍惜，咁去去备战以后每一场嘅比赛希望可以做得更好。」

杜凯琹：用生命打今场比赛

阿杜表示觉得今场系本次打得最好的一场，他亦大赞对队友阿廷打得很好，而被问到自己的表现是否比预期好时，她直言：「其实诶，比自己想象都预期好咗好多，有好多都系极限即系自己都系觉得系红馆最后一场比赛，即系想可以用生命去打，即系好多波都好极限咁样去趴晒地咁样救，即系我觉得呢个体验可以带俾我去到以后每一场嘅比赛。」

记者/摄影：魏国谦