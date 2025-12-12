Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港总决赛｜黄杜配2:3惜败「莎头」 杜凯琹：用生命去打今场

即时体育
更新时间：20:08 2025-12-12 HKT
发布时间：20:08 2025-12-12 HKT

港队混双代表黄镇廷/杜凯琹今日出战「WTT香港总决赛2025」的混双分组赛，最后一场对上实力强悍的王楚钦/孙颖莎，可惜黄杜最终以2:3不敌，赛后阿廷表示需要结果差少少，但仍很享受比赛更成功打到决胜局并以刁时分胜负都算有突破，而阿杜更直言用生命打这场。

黄镇廷：今场输唔代表一路会输

阿廷赛后接受访问时表示今场虽然落败，但在面对如此强大的对手亦很享受，更逼到对手打到决分亦算有所突破，他也表示今场亦有不少启发，他说：「即系喺场上面，有啲我哋有时都冇乜点用过啊，或者系即系突发嘅嘢，可以大胆咁去尝试啦，即系喺呢一场面对咁劲嘅组合，其实我哋都可以大胆可以尝试一啲新嘅嘢啊，或者可以将一啲嘢去融合同埋我哋原有嘅基础上面。」今届以一场激战作结被问到是否一种好的结局，阿廷则表示固然希望赢波，但今场激战亦为他们添信心，他说：「每一场比赛我觉得尽我哋自己嘅能力去做好，佢即系尽量去搏到每1分，每一局都做好，而今场输啫亦都唔代表我哋以后一路咁样输落去，经过呢一场嘅比赛，其实我同阿杜都有信心，我哋系面对咁强嘅对手上面，我哋其实都仲系有竞争力，我觉得呢样嘢系要我哋要更加去珍惜，咁去去备战以后每一场嘅比赛希望可以做得更好。」

杜凯琹：用生命打今场比赛

阿杜表示觉得今场系本次打得最好的一场，他亦大赞对队友阿廷打得很好，而被问到自己的表现是否比预期好时，她直言：「其实诶，比自己想象都预期好咗好多，有好多都系极限即系自己都系觉得系红馆最后一场比赛，即系想可以用生命去打，即系好多波都好极限咁样去趴晒地咁样救，即系我觉得呢个体验可以带俾我去到以后每一场嘅比赛。」

 

 

记者/摄影：魏国谦

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
1小时前
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
2025-12-11 20:33 HKT
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
时事热话
4小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
11小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
11小时前
警国安处首引用非法操练罪拘9男 检大量武器及爆炸品 揭新蒲岗工厦单位变军事训练场
突发
3小时前
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
时事热话
6小时前
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
2小时前
宏福苑五级火｜李家超：独立委员会须9个月内完成报告 如特定议题有需要 可向特首申赋权成法定调查委员会
03:11
宏福苑五级火｜李家超：独立委员会9个月内完成报告 如特定议题有需要 可向特首申赋权成法定调查委员会
社会
7小时前