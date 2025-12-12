Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港总决赛｜黄杜配混双硬撼「莎头」苦战5局 最终以2:3不敌止步分组赛

即时体育
更新时间：19:28 2025-12-12 HKT
发布时间：19:28 2025-12-12 HKT

「WTT香港总决赛2025」混双分组赛最后一轮赛事，黄镇廷/杜凯琹硬撼王楚钦/孙颖莎，最终黄杜配与「莎头」激战5局后以2:3惜败，小组1胜2败无缘4强。

黄杜配激战「莎头」5局 终以2:3不敌无缘4强。

首局黄杜配更快进入状态，打出了6:3的比分，但随后「莎头」开始进入状态，接连得分并以7:7追平，黄杜亦叫出暂停稍作调整，暂停完结后战况继续胶著，但其后黄杜接连得分最终以11:9先赢得一局。到第二局早段双方一度打成3:3平手，但随后王孙接连得分，将比分打成9:4，最终以11:5在总局数上1:1追平。到第三局「莎头」乘胜追击，开局便打成4:0，虽然黄杜尝试追近比分，但最终仍以4:11落败，「莎头」率先取得赛点。到第4局黄杜重拾气势，开局后连取7分以7:0 领先，之后亦一直对对手施压最终以11:1将比赛拖入决胜局。进入到决胜局双方战况依旧胶著，但王楚钦/孙颖莎发力以6:3拉开分差，黄杜随后作出反击接连追分并打成6:7仅落后1分，王孙随即叫出暂停，暂停结束后王孙连续得分打成10:7取得局点，但黄杜随后顶住压力连追3分将比赛拖入刁时，可惜最终王楚钦/孙颖莎在刁时连取2分以12:10总局数3:2击败黄杜配，黄镇廷/杜凯琹止步分组赛。

 

 

记者：魏国谦

摄影：何家豪

