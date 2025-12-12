Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜快艇崩盘兼乱局 西区倒二前景黯淡 明年近14%状元机率却旁落雷霆

更新时间：18:19 2025-12-12 HKT
发布时间：18:19 2025-12-12 HKT

快艇今季表现持续低迷，即使坐拥全明星哈登（James Harden）与李安纳（Kawhi Leonard），发挥仍未达预期。今日作客火箭关键时刻连环犯错，再以离奇失误断送胜机，最终吞下三连败，战绩9胜16负，暂列西部倒数第二。更雪上加霜的是，球队明年选秀权早于交易中送抵雷霆，「没有现在，亦未见未来」，前景令人忧虑。

关键时刻频频失误 三连败成绩下滑

快艇与火箭今战全场僵持，读秒阶段先由李安纳突破被判进攻犯规；其后老将巴通（Nicolas Batum）于剩余8秒底线发球踩线违例，连番低级错误令形势急转直下。终场快艇再度饮恨，排名亦应声下滑至西岸倒数第二。

相关文章：NBA｜快艇末段连环犯错 离奇失误痛失好局 火箭115:113险胜送对手三连败（有片）

「群星」难救乱局 选秀权在雷霆手中

快艇今季混乱有目共睹。虽拥哈登、李安纳、标尔（Bradley Beal）三大核心，但战绩惨澹；早前处理队史名宿基斯保罗（Chris Paul）的风波，更令外界质疑管理层方针。更令球迷心寒的是，球队2026年首轮选秀权，已在2019年以保罗佐治（Paul George）为核心的交易中转送雷霆。据选秀模拟网站Tankathon数据，快艇明年状元签机率为13.3%，仅次巫师与鹈鹕的14.0%，前四顺位机率达50.3%，但该签权归属雷霆，快艇难以从高顺位新人补强。

快艇队获得明年状元签的机率第二高，但现在这个签位属于雷霆。Tankathon截图
快艇队获得明年状元签的机率第二高，但现在这个签位属于雷霆。Tankathon截图
快艇队26年选秀权在雷霆手中。AFP
快艇队26年选秀权在雷霆手中。AFP

管理层或需抉择 重塑还是坚持现路线

据名记Shams报道，多名NBA资深管理层人士认为，快艇需持开放态度，考虑以阵中高价值球员换取未来资产。有高层直言，与其为避免雷霆获前五顺位而勉力争胜，倒不如透过一笔或多笔交易，为未来三至五年奠定基础。

快艇队2026年首轮选秀权，已在2019年以保罗佐治为核心的交易中转送雷霆。AP
快艇队2026年首轮选秀权，已在2019年以保罗佐治为核心的交易中转送雷霆。AP
保罗佐治（蓝衫）在雷霆的最后一场比赛，遭遇连纳（白衫）「再见绝杀」。AFP
保罗佐治（蓝衫）在雷霆的最后一场比赛，遭遇连纳（白衫）「再见绝杀」。AFP
2019年休赛期快艇接连获得李安纳（2号）和佐治（13号），一度令快艇成为夺冠热门。AFP
2019年休赛期快艇接连获得李安纳（2号）和佐治（13号），一度令快艇成为夺冠热门。AFP
2019年休赛期快艇接连获得李安纳（2号）和佐治（13号），一度令快艇成为夺冠热门。AFP
2019年休赛期快艇接连获得李安纳（2号）和佐治（13号），一度令快艇成为夺冠热门。AFP

联盟内部亦在关注快艇是否愿意转向更长线规划。以目前情况看，哈登与李安纳状态仍佳、合约具交易价值，为球队重组提供筹码；当然，球队亦可选择维持现方向，在今夏利用薪资空间围绕两大核心重塑班底。

