NBA｜快艇末段连环犯错 离奇失误痛失好局 火箭115:113险胜送对手三连败（有片）

NBA常规赛今日上演火箭对快艇一战，两军全场拉锯至最后一分钟方见分晓。快艇在关键时刻「梦游」连环出现低级失误，最终以113:115憾负火箭，吞下三连败，暂列西部倒数第二。

比赛开局两队互有攻守，比分始终胶著。快艇球星哈登（James Harden）状态不俗，全场贡献22分、3篮板、7助攻；末节关键时段，他在尚余37秒时命中关键三分，助快艇追平至110:110。然而，火箭在篮板保护上占尽上风，成为胜负手。

火箭篮板优势一面倒 多抢23个成致胜关键

全场比赛火箭以51:28压倒性篮板数领先快艇，进攻篮板更以22:8大幅占优。哈登追平后的下一回合，火箭再次展现篮板威力：谢帕德（Reed Sheppard）三分外投不中，内线核心申京（Alperen Sengun）连续点抢两个前场篮板，最终由阿门汤逊（Amen Thompson）抢下篮板，强攻造成犯规并完成「And One」。汤逊此役拿下20分、9篮板、8助攻「准三双」，申京则有22分、15篮板、5助攻的全面表现。随后的攻防愈见白热。快艇中锋祖巴茨（Ivica Zubac）造犯规但两罚仅中一；火箭前锋小史密夫（Jabari Smith Jr.）随后抢下篮板却被吹进攻犯规，球权回到快艇手中。此时快艇以111:113落后2分，尚余14秒，看似仍有一搏。

快艇关键时刻连续出现离奇失误

可惜快艇关键时刻连番出错：出战本季新高40分钟、斩获24分的李安纳（Kawhi Leonard）先是突破被判进攻犯规，球权再度拱手。快艇采用犯规战术，火箭两罚一中，比分拉开至3分。

紧接著更出现致命错误。比赛时间仅剩8秒，快艇老将巴通（Nicolas Batum）底线发球寻求长传机会时踩线被判违例，快艇再失球权，胜负几乎定局。虽然申京在最后阶段两罚一中给了快艇追分机会，但快艇似乎受到连续离奇失误的影响，在剩余1.6秒落后2分的情况下犯规战术未能奏效，终以113:115告负。

值得一提的是，快艇近三仗接连在最后时刻功亏一篑：作客灰熊在98:98时握有球权，最终以98:107落败；作客森林狼于104:104时丢掉进攻篮板，终以106:109见负；今战对火箭在110:110平手下，先被判进攻犯规再现发球踩线违例，最终以113:115饮恨。数据显示，快艇本季于「关键时刻」比赛的战绩仅2胜10负，与西区垫底的塘鹅并列联盟最差。

败走休斯顿后，快艇近况持续低迷，战绩跌至6胜19负，暂居西部倒数第二。接下来四战将先后面对灰熊、雷霆、湖人及火箭，除灰熊外其余均为西区前列，令快艇前景再添阴霾。