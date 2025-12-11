Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港总决赛｜张本智和4:2力压高泽 成为唯一进入8强的日本选手

即时体育
更新时间：22:22 2025-12-11 HKT
发布时间：22:22 2025-12-11 HKT

日本名将张本智和今晚在「WTT香港总决赛2025」男单对上法国名将高泽（Simon Gauzy)，最终有惊无险以4:2击败对手，成为唯一进入男单8强的日本选手。

张本智和4:2挫高泽闯入8强

WTT总决赛男单16强，世界排名第5的日本乒乓球名将张本智和，对上来自法国世界排名17的高泽，首局高泽明显更快进入状态，以11:5先拔头筹，但第二局张相本智和立即作出回应，以11:5追平局数1:1平手，进入到第三局，张本智和延续气势曾一度以7:3领先，但随后高泽迅速调整，连取4分将比数追成7:7平手，其后更多次打成平手，但张本智和最后把握机会连取3分，以11:9再取一局。但第4局高泽突然爆发，以11:5将局数以2:2追平，但随后张本智和顶住压力，以11:8、11:7连取2局，以总局数4:2击败高泽晋级8强。

 

记者：魏国谦

摄影：何家豪

