残特奥会轮椅剑击｜大师姐余翠怡相隔19年再夺残特奥会奖牌 周五女重团再争上颁奖台

香港轮椅剑击「大师姐」余翠怡终如愿储齐残特奥运「三色奖牌」！她周四在马鞍山体育馆举行的残特奥会女子重剑A级个人赛决赛，面对去年巴黎残奥奖牌得主、上海名将辜海燕，只以一分之微的3:4下马，夺银而回，她继2006年曾夺的一金一铜后，用了19年完成「三色奖牌」愿望，更难得是在「主场夺牌」，是千载难逢的机会，周四将再以「港澳联队」出战女重团体赛，翠怡预计奖牌陆续来，她说：「明日是全新一日，希望打出一场又一场精彩的好剑给大家看。」

女重A级金牌战 因消极打法由第一局跳至第三局比赛

41岁的翠怡这块银牌来得一点也不易，在小组3胜1负以总排名第4入16强，轻松以15:6胜浙江的马梓宜，8强以15:12胜上海的边静，4强面对去年巴黎残奥女花A级个人赛及团体赛「双金得主」邹绪凤，港队在第一节完成时以2分的10:8领先，第2节保持到领先优势，以15:10获胜；决赛对手辜海燕亦是巴黎残奥奖牌选手（2金1铜），翠怡在第一局落后0:1，随后一局双方被栽判判为「消极打法」，翠怡在第3局曾追平至1:1，亦领先过3:2，但对手一下突击反超4:3，最终港将以一分之差饮恨。

周四有不少小学生入场打气。徐嘉华摄

徐嘉华摄

在「家门口」夺奖牌 意义来得很特别

翠怡认为这面银牌对香港轮椅剑击队意义重大，她说：「是具有特别意义，因为今次是香港第一次有份主办残特奥运，轮椅剑击更在香港主场，今日拿到奖牌，是千载难逢的机会，赛事都在想，若能在家门口上到颁奖台，是一件超完美的事，今日实现了这件事，感觉好开心。」连同师妹汤雅婷首天夺得的女花B级铜牌，香港轮椅剑击队暂在今届残特奥运累积了2面奖牌。

余翠怡（右）八强对边静（左）时，对方曾在尾段被拮至右边上身疼痛，要医护人员入场喷止痛剂。徐嘉华摄

徐嘉华摄

翠怡（左）四强对巴黎残奥奖牌得主邹绪凤（右）。徐嘉华摄

香港一日前在女子花剑团体赛铜牌战以41:45不敌江苏，幸翠怡及时收拾心情战周四的比赛，她说：「昨日女花团得第4名，我守尾门反胜不到江苏队是有点失望，回到酒店，个脑仍在想这件事，觉得自己若在铜牌战做好少少，可能可以带领团队拿铜牌，今日重剑，由8强开始都知难打，尤其4强对邹绪凤，近几年都未赢过她，亦在想若输了，又跌入铜牌战，幸好教练们提醒我要相信自己，集中比赛，才去到决赛。」翠怡曾于2006年昆明一届残全运夺得女花A级个人及团体赛一金一铜。

香港团一，成员包括汤雅婷（前排左）、林嘉雯（前排右）、余翠怡（后排右）及澳门的刘燕仪（后排左）将再组成「港澳联合队」参加女重团体赛。徐嘉华摄

周五可望女重团上颁奖台

周五将再以女花团体的「港澳联队」，成员包括师妹汤雅婷、林嘉雯以及澳门的刘燕仪出击女重团体赛，共有7队参赛，香港派出2队参赛，包括一团的「港澳联队」及「香港二团」，她们同处于下线，至少避开直入4强的顽强「上海队」。

翠怡说：「无论今日打得好还是不好，都要收拾心情，明日是全新的一天去准备好打团体赛，预计每一场都难打，但难得在香港主场，都希望打多点靓剑及好剑给大家看。」今日马鞍山体育馆有不少小学生入场观看比赛，气氛算不错。

记者/摄影：徐嘉华