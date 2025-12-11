WTT香港总决赛｜杜凯琹重提公仔稳定情绪 黄镇廷笑称下次帮佢拎住

黄镇廷/杜凯琹今晚在「WTT香港总决赛2025」混双小组赛第2场赛事中，对上来自印度的马奴沙（Manusg Shah)/迪娅切特里(Dita Chitale)，最终与对手激战5局终以3:2力压对手取得小组首胜，赛后黄镇廷表示希望明日能突破自己战胜王楚钦/孙颖莎，争取出线机会，而杜凯琹亦重提成都混团世界杯的「公仔大法」，黄镇廷笑言可为她准备。

黄镇廷：望明日能有所突破击败「莎头」

黄镇廷赛后接受访问时表示其实都没预料到开局战以2:0领先，但随后4，5局对手连得2局后心态有点被影响，但随后也有所调整他说：「第五局嘅时候，我哋亦都互相支持啦，亦都系同大家讲唔紧要，最主要都系，要相信到自己，其实第五局嘅时候诶亦都有少少运气球啦咁同埋打到去后面嘅时候，对方可能亦都有少少心急啦，开始出现啲失误。好彩我哋打到第五局可以追得翻嚟啦，同埋亦都多谢下现场嘅球迷观众或令佢加油。」

对于明日对上王楚钦和孙颖莎组成的「莎头」组合，杜凯琹也表示以往对上他们也未曾胜利，最好成绩只赢过2局，但希望明日能在主场有好的发挥，而黄镇廷则表示：「今日呢一场比赛赢咗亦都可以俾全港嘅市民，可以睇到一个希望喺我哋身上度，我哋亦都希望听日可以，赢到一次突破一次可以赢到王楚钦同孙颖莎。」

杜凯琹重提公仔稳定情绪 阿廷笑称下次为她准备

阿杜在上次成都混团世界杯，吴咏琳手持一只树獭闪电公仔，其后她也解释是用来稳定情绪用的，今日被问到队友和教练有没有为她提供类似的意见时，她说：「其实成都𠮶个之后，今次即系的确系搏嘴多咗嘅，即系就真系。包括今日系咪啊？今日喺长即系打到紧张嘅时候，即系的确系自己个情绪都系起伏比较大，都多谢你提醒咗我呢个公仔。」一旁的阿廷则笑称：「下我帮你拎出嚟。」阿杜亦反问是不是会，引起全场大笑。

记者/摄影：魏国谦，何家豪