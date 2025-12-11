Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港总决赛｜黄杜配苦战五局3:2险胜印度组合 明日恶斗「莎头」组合拼出线

即时体育
更新时间：19:48 2025-12-11 HKT
发布时间：19:48 2025-12-11 HKT

「WTT香港总决赛2025」第二日赛事，有港队代表黄镇廷/杜凯琹出战混双第二轮赛事，对上来自印度的马奴沙（Manusg Shah)/迪娅切特里(Dita Chitale)，黄杜曾以2:0率先取得赛点，但随后印度组合连追2局将比赛拖入决胜局，但最终黄杜有惊无险拿下决胜局以3:2击败对手。

黄杜与印度组合鏖战5局3:2险胜

在第一局双方开局战况一度胶著，随后黄杜开始入局，将比分拉开至6:3，印度组合虽一度将比数拉近，但最终黄杜仍以11:7先取一局。到第二局黄杜延续好气势，连取7分打成7:0，最后更以11:3轻松取得赛点。到第三局印度选手突然发力，开局曾打出7:1以11:4追回一局。到第四局，双方再度陷入胶着，一度打成5:5 平手，但随后印度组合接连得分，并以10:6率先取得赛点，黄杜之后急起直追10:10将比赛拖入刁时，但可惜以10:12再失一局，需要斗到决胜局才分出胜负。进入到决胜局，印度代表乘胜追击一度领先4:1，黄杜随后叫出暂停，经调整后再加上现场观众热烈的打气声下黄杜重拾状态不但将比分追成4:4，之后更一气呵成连总计连得10分以11:4击败印度组合，以总局数3:2取得小组首胜，明日将会迎战王楚钦/孙颖莎。

