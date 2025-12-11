残特奥会｜港队四强捷报频传 女子BC2级提前夺金揽银 明日决赛将上演「港队打吡」

残特奥会硬地滚球项目今日（12日）在启德体艺馆上演四强争夺战，港队健儿在多个级别半决赛中既有队友对决的「内讧」，亦有与外省选手的激烈交锋，最终锁定至少四面奖牌，而明天女子BC2级的决赛 ，更加会上演一场「 香港打吡」，由港队郭海莹对阵队员杨晓林。

下午2时率先上演两场港队内战，女子BC3级半决赛，经验丰富的何宛淇以3:1胜队友陈可欣，成功闯入决赛。 赛后她表示，经过首日小组赛的紧张，状态已逐步调整回来，而对于决赛将面对小组赛曾击败过的对手，她直言不敢轻敌：「在小组赛时，我见到佢在四局之间其实都有进步，所以唔可以睇小任何一个对手。」 而第二场「内讧」，男子BC4级半决赛，老将梁育荣在先失1分的情况下，连扳4分，以4:2逆转击败队友唐芝江，成功晋级。赛后他坦言首局手感较紧，之后才逐渐发挥水准。对于明日决赛将对战一位曾在2019年击败过自己的选手，梁育荣斗志昂扬：「今次想复仇，明天会尽努力打好呢场。」 另一场女子BC4级半决赛，港将张沅以2:4不敌山东名将戚翠芳，将转战铜牌赛。

下午3时半续战，男子BC1级半决赛战况激烈，港将龙子健与北京的高宏程激战至最后一刻，最终以3:4惜败，将于明日角逐铜牌。女子BC2级两场半决赛则传来捷报，郭海莹以压倒性比数9:1大胜广东的广越楚；另一港将杨晓林亦以3:1胜四川的孟慧，两人双双晋级，意味著明日该级别的金牌战将成为港队「内讧」，银牌亦已提前落入港队袋中。

记者、摄影：廖伟业