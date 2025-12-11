Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA杯│马刺全民皆兵爆冷射落湖人 占士搏老命交出准大三元都无用

即时体育
更新时间：15:36 2025-12-11 HKT
发布时间：15:36 2025-12-11 HKT

周三NBA杯8强爆出冷门，首届盟主湖人意外「翻车」，他们即使有星将当积（Luka Doncic）狂轰35分，还有「大帝」勒邦占士（LeBron James）搏老命交出准大三元的亮丽数据，仍在主场以119:132不敌缺少了云班耶马（Victor Wembanyama）的马刺，未能晋级4强。

「城堡哥」领军多回开花 7人得分上双

赛前，外界普遍看好紫金军能轻松过关，皆因马刺有当家球星云班耶马继续因脚伤高挂免战牌。然而战况却出人意表，马刺反客为主，首节在多点开花下攻入39分，反观湖人则显得慢热，上半场仅能依赖双核当积和占士苦苦支撑，半场结束已落后12分。

下半场马刺攻势未减，一度将领先优势扩大至24分。尽管湖人在第4节末段由马吉斯史密（Marcus Smart）连珠炮发，单节轰入4个3分球，并一度将分差追近至个位数，可惜为时已晚，最终回天乏术以13分之差落败，惨遭淘汰。

占士搏老命撑唔起湖人

马刺此役上演全民皆兵的好戏，刚伤愈复出的「城堡哥」卡斯度（Stephon Castle）挺身而出，贡献30分、10篮板及6助攻的顶级数据，成为球队爆冷的首席功臣。而控卫艾朗霍斯（De'Aaron Fox）亦有20分进帐，全队多达7人得分上双，团队篮球发挥得淋漓尽致。湖人方面，当积收录35分和8助攻；占士亦搏老命上阵36分钟，交出19分、15篮板及8助攻的准大三元数据，可是逃马过落败的厄运。

马刺4强后，接下来将迎战今季气势如虹、联盟战绩最强的雷霆，比赛将会于赌城拉斯维加斯上演。

