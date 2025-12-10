WTT香港总决赛｜国乒单打「一哥」王楚钦上演绝地大反击 恶斗7局以4:3击败松岛辉空挤身8强

国家队乒乓球「一哥」王楚钦较早前在「WTT香港总决赛2025」与孙颖莎出战完混双赛事后，今晚转战男单16强，对上日本新星松岛辉空，王楚钦在落后3:1的情况下连追3局以4:3击败松岛辉空，锁定8强席位。

王楚钦苦战松岛辉空7局 4:3险胜晋级8强

目前男单世界排名第一的国家队大将王楚钦，今日在WTT总决赛男单16强对上目前世界排名第8的日本新星松岛辉空，但一开局松岛辉空就更为主动，先以11:6、11:9连取2局，随后王楚钦开始进入状态以11:4将局数追成1:2，到第四局松岛辉空一度将比分打成10:5，但王楚钦迅速作出反击连取5分将比赛拖入刁时，可惜最终松岛辉空以14:12率先「叫糊」，但王楚钦明显已回复状态，最后更直落以12:10、11:4和11:9连取三局，上演精彩逆转戏码以4:3击败松岛辉空，挤身男单8强。

赛后王楚钦接受访问表示，他表示觉得场馆的氛围很好，对于今场比赛打得十分焦灼，他评价自己的表现表示：「其实前面并没有太焦灼，自己被打得有点反应不过来，确实他刚拿到单打冠军以后他整个状态都有进步，感受到他的威胁，我认为还是在第5局之后有空间和机会赢下第5局后，到了第六局随着比赛的进程才渐渐抓到一个好的比赛状态。」