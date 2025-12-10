Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港总决赛｜黄镇廷杜凯琹首登红馆作赛 直言感觉好特别并感谢观众打气

即时体育
更新时间：21:47 2025-12-10 HKT
发布时间：21:47 2025-12-10 HKT

「WTT香港总决赛2025」港队代表黄镇廷/杜凯琹今日首次在红馆主场出战乒乓球混双分组赛，可惜首轮以0:3不敌国家队代表林诗栋／蒯曼。赛后黄镇廷表示在红馆比赛感觉很特别，并感谢现场观众在他们落后的时候依旧卖力为他们打气，而杜凯琹也表示以前只在红馆看演唱会，但今次自己在场上打时感觉自己在红馆做主角一样。

黄镇廷一圆一家入场支持心愿

黄镇廷在赛后表示对于首次在馆作赛的体验很特别，他亦评价今场的表现可以接受，他说：「因为对方其实系世界第一嘅排名嘅组合啦，咁之前都同佢哋打过几次，咁佢哋综合实力都比较强啦，同埋诶无谓失误偏小啦，我同阿杜亦都不断去谂办法，睇下点样可以得分啦，但系对方一路不断咁样俾咗好大嘅压迫感同埋威胁我哋。」他也提到想要得分就要扑杀更多，但风险也多了，也造成不少失误。

阿廷也对于现场观众的打气表示感谢，他说：「首先多谢现场咁多位诶球迷观众嘅支持啦，其实呢次比赛对比我哋𠮶个感觉都系真系特别嘅，系因为咁多年冇喺香港举办咁高级嘅比赛，今次有机会又可以俾我同阿杜啦，有机会即系现场咁样同大家见面。 今日嘅球迷都好支持啊，虽然我哋0:3输咗，然之后比分亦都差到比较大啦，但系未到未输𠮶一刻，佢哋都继续去为我哋支持、加油，咁样都好感动。」被问到太太和女女入场支持心情有什么不同时，他表示：「都开心嘅，系啊，因为其实一路有个心愿啦，即系希望可以仔女可以真系现场支持我啦咁，虽然我唔知佢哋坐咗去边度系啊，但系知道佢哋有嚟。」

杜凯琹：第一次在红馆做主角

阿杜赛后也表示在知道赛事会在香港举办后一直好努力争取名额，对于首次在红馆作赛，她表示：「即系红馆呢度打比赛𠮶个感受真系好特别，其实我哋训练嘅时候就即系我一行入去嘅时候，即系我第一次系咁样低炒翻望上去，平时都系高咁样望落嚟睇演唱会啦，就觉得好特别嘅感觉，即系喺红馆可以自己做主角啦。」另外她也表示赛果并不如意，但也表示第一次听到那么多人用广东话为他们打气，也听到亲朋戚友的打气声感到特别温暖。

 

 

记者/摄影：魏国谦、苏正谦

