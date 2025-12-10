Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港总决赛｜女单二号种子王曼昱 以4:2击败张本美和挤身8强

即时体育
更新时间：21:32 2025-12-10 HKT
发布时间：21:32 2025-12-10 HKT

「WTT香港总决赛2025」女单二号种子的国家队乒乓球好手王曼昱，对上日本球手张本智和胞妹张本美和，最终王曼昱以4:2击败张本美和，晋身女单8强。

王曼昱4:2力压张本美和挤身8强

今晚女单16强再度上演混合团体世界杯戏码，由王曼昱对上张本美和，上次双方在混团世界杯中女单曾经交手，王曼昱以3:0轻取张本美和，今次再度交手王曼昱率先入局，先以11:6、11:8连取2局，但其后张本美和调整迅速，第三局在落后8:2下连续得分追成8:8平手，之后更恶斗到刁时才以13:11追回一局，但随后王曼昱立马还以颜色，以11:6局数3:1率先夺得赛点，但张本美和并未气馁，以11:9将局数追成3:2，但最终王曼昱顶住压力以11:7拿下决胜一局，以4:2再度击败张本美和晋级8强。

 

 

记者：魏国谦

摄影：苏正谦

