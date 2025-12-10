残特奥会轮椅剑击｜港澳联队女花团体跟奖台只差一步 周四重剑个人赛再争过

以余翠怡为首的香港女子轮椅剑击队周三在马鞍山体育馆的「第十二届残疾人运动会」女花团体铜牌战，守尾门的翠怡在港澳联合队落后34:40下曾连追6分至40:40平手，可惜最终未能乘势反胜，终以41:45取得「梗颈四」，无缘踏上颁奖台，港将坦言失望，但寄望未来2天的重剑个人赛及团体赛能再添奖牌，港队完成头2天比赛，暂有汤雅婷在首天取得女花个人B级铜牌。

共有7支队伍参加今届残运会的女花团体赛，港澳联合队的成员包括3位港将余翠怡、汤雅婷及林嘉雯，加入澳门轮椅剑击A级代表刘燕仪，她们先在8强轻易以45:8大胜晋浙联合队入4强对上海，对方有个人赛铜牌的陈远东，在早段已大幅拉开比分，港队半场已以10:25落后，最终以18:45落入铜牌战对江苏队。

只差几分，余翠怡（左）在团体赛再负杨金亭。徐嘉华摄

「守尾门」再遇个人赛赢自己的江苏对手

港队在铜牌战初、中段曾领先过10:4、30:29，但随后被江苏对手一分分追过，在「守尾门」的翠怡上场前，港队落后34:40，最后这一节翠怡的对手正是一日前个人赛8强的对手杨金亭，当时翠怡以8:15败阵；在关键的团体赛最后一节再遇杨金亭，加上已落后34:40，翠怡拼输去打下反见惊喜，连取6分至40:40追成平手，双方随后各多取一分至41:41，当时只剩下30多秒，可惜港将未能乘势再创佳绩，终以41:45下马，无缘奖台。

余翠怡（中）在赛前跟队友沟通有关比赛。徐嘉华摄

翠怡赛后表示：「我对铜牌战有少许失望，其实我都习惯守尾门，一上场我没去想太多结果，只想将分数追回来，但不相信自己真的可以追上去，当追到很接近时，自己在心态上有点想多了，想著会不会有机会带领队伍上颁奖台，心态有点浮动，在动作上处理有点不太好，最终 得第4名是失望的，但未来还有4项比赛（包括重剑及佩剑的个人赛及团体赛），希望尽快收拾心情。」

香港团一，成员包括汤雅婷（前排左）、林嘉雯（前排右）、余翠怡（后排右）及澳门的刘燕仪（后排左）组成「港澳联合队」参加女花团体赛。徐嘉华摄

谈到第一次跟澳门的刘燕仪组队战女花团体赛，余翠怡也说：「第一次跟澳门选手一齐组队，感觉好新颖，这亦是残全运的特色（可以联合不同的队），阿仪是澳门女子轮椅剑击惟一一人亦是第一人，她未试过打团体赛，好开心可以跟她一齐合作。」刘燕仪也多谢港队能给她打团体赛的机会。

杨雅婷（第三人)尝试以轻松心情应战。 徐嘉华摄

汤雅婷（左）在比赛中。徐嘉华摄

已手执一面女花个人赛B级铜牌的汤雅婷坦言希望以「放松心情」去比赛，周三的女花团体赛，她认为自己在8强及4强没发挥得好好，较满意是铜牌战的表现，她说：「其实今届冲击奖牌的目标昨日已达成，我想的是以较松心情去享受比赛，因为我一有压力就打得不好，所以会尽量放松心情，今日团体赛头两场（8强及4强）是有点紧张，大家都好想在团体拿到奖牌，无形中有少少压力，但见到大家其实在今日的比赛都很有冲劲，期望未来的团体赛能争得奖牌。

林嘉雯（左）在比赛中。徐嘉华摄

女子花剑团体赛决赛，由沪苏联合队以45:32击败上海队夺冠、江苏队夺铜、港澳联合队得第4名、香港二团（范珮珊、邓程程、钟婉萍）得第5名、山西得第6名、晋浙联合队得第7名。

周四将进行男子花剑A级及B级赛以及女子重剑A级及B级赛。

记者/摄影：徐嘉华