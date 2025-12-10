Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港总决赛｜黄镇廷/杜凯琹乒球混双主场出击 可惜以0:3不敌国家队代表林诗栋／蒯曼

即时体育
更新时间：19:26 2025-12-10 HKT
发布时间：19:26 2025-12-10 HKT

「WTT香港总决赛2025」港队代表黄镇廷/杜凯琹今晚主场出战乒乓球混双分组赛，首场便对上对上国家队代表林诗栋／蒯曼，可惜最终以0:3不敌国家队代表。

黄杜配首场便对上对上国家队代表林诗栋／蒯曼。摄影：魏国谦
黄杜配主场出击首战斗国家队以0:3告负

相隔6年再有国际级乒乓球大赛落户香港，港队代表黄镇廷/杜凯琹以第八名直入总决赛的混双分组赛，今日主场出击首场便迎战国家队代表林诗栋／蒯曼。开场观众随即展现出主场之利的意思，齐齐为港队代表打气，但林蒯作为首名获资格的代表立即展现实力，打成5:2领先，随后更一度将比分拉开到8:3，但随后黄杜调整迅速连续得分，将比分追近成6:8之后更紧咬比分追成9:10，但可惜最后仍以9:11先失首局，之后林诗栋／蒯曼开始进入状态，最终直落2局都以11:4连取2局，以总局数3:0击败黄镇廷/杜凯琹，黄杜明日将会对上印度代表。

 

 

记者/摄影：魏国谦

