WTT香港总决赛｜「最强外卡」王楚钦孙颖莎亮相混双 直落3:0轻取印度组合取分组赛首胜

「WTT香港总决赛2025」今日开始一连五日在香港体育馆（红馆）举行，国家队乒乓球男女单「世一」王楚钦伙拍孙颖莎今日出战混双分组赛，对上印度组合Manush Shah/Diya Chitale，最终以直落3:0击败对手，取得分组赛首胜。

「最强外卡」王孙配直落3:0轻取印度

以外卡身份进入WTT香港总决赛的国家队男女世界第一混双组合王楚钦/孙颖莎，今日亮相混双分组赛对上来自印度的Manush Shah/Diya Chitale。在王楚钦/孙颖莎进场时，现场为2位国家队选手的打气声不断，首局王孙就先以11:7先拔头筹，但到第二局印度组合开始入状态，曾多次打成平手，但随后王孙配连取5分最终第二局以11:6率先取得赛点。到了赛点印度选手开局立刻进入状态，开局先以4:2，之后更一度打成8:5，但随后王楚钦/孙颖莎立马展现出世一实力，将比分追至8:8平手，之后一气呵成以11:8击败对手，最终以总局数3:0轻取对手，取得混双分组赛首胜。今晚稍后王楚钦将会转战男单赛事，对上日本的松岛辉空。

记者/摄影：魏国谦