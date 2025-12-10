WTT香港总决赛│国乒新星陈熠激战7局淘汰朱雨玲 陈幸同内战赢石洵瑶同入女单8强│有片

一连5日的WTT香港总决赛今日(10起)起在香港红磡体育馆展开，首日共上演12场赛事。21岁国乒新星陈熠于女单16强斗前国手、代表澳门的朱雨玲，激战7局后险胜4:3，跻身8强。同日还有国乒内讧，陈幸同以局数4:2击败石洵瑶，同样晋级女单8强。

陈熠淘汰朱雨玲

世界排名第9的国乒女单新星陈熠，今场面对前辈朱雨玲斗得灿烂，前者3度领先都被追和，头6局双方打成3:3平手。决胜局陈熠发挥更好赢11:8，总局数胜4:3，她赛后矢言根据往绩自己处于下风，所以抱着学习的心态出战，很开心可以击败朱雨玲晋级。

陈幸同赢出国乒内讧战

陈熠于8强的对手，是国家队队友陈幸同。后者今日已进行另一场国乒内讧，斗24岁的石洵瑶，她在双方赛和2:2时发力，以14:12、11:8连赢第5和第6局，总局数胜4:2。陈幸同表示知道石洵瑶生病初瘉，不在最佳状态，自己赢得比赛算是有点幸运。

Chen Xingtong seals her Quarterfinal spot here at #WTTHongKong with moves like these ⚡️



She takes down compatriot Shi Xunyao with this 4-2 win to kick off her #WTTFinals journey strong 💪#TableTennis pic.twitter.com/HxabkTmQjA

— World Table Tennis (@WTTGlobal) December 10, 2025