Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港总决赛│国乒新星陈熠激战7局淘汰朱雨玲 陈幸同内战赢石洵瑶同入女单8强│有片

即时体育
更新时间：17:26 2025-12-10 HKT
发布时间：17:26 2025-12-10 HKT

一连5日的WTT香港总决赛今日(10起)起在香港红磡体育馆展开，首日共上演12场赛事。21岁国乒新星陈熠于女单16强斗前国手、代表澳门的朱雨玲，激战7局后险胜4:3，跻身8强。同日还有国乒内讧，陈幸同以局数4:2击败石洵瑶，同样晋级女单8强。

陈熠淘汰朱雨玲

世界排名第9的国乒女单新星陈熠，今场面对前辈朱雨玲斗得灿烂，前者3度领先都被追和，头6局双方打成3:3平手。决胜局陈熠发挥更好赢11:8，总局数胜4:3，她赛后矢言根据往绩自己处于下风，所以抱着学习的心态出战，很开心可以击败朱雨玲晋级。

陈幸同赢出国乒内讧战

陈熠于8强的对手，是国家队队友陈幸同。后者今日已进行另一场国乒内讧，斗24岁的石洵瑶，她在双方赛和2:2时发力，以14:12、11:8连赢第5和第6局，总局数胜4:2。陈幸同表示知道石洵瑶生病初瘉，不在最佳状态，自己赢得比赛算是有点幸运。

Chen Xingtong seals her Quarterfinal spot here at #WTTHongKong with moves like these ⚡️

She takes down compatriot Shi Xunyao with this 4-2 win to kick off her #WTTFinals journey strong 💪#TableTennis pic.twitter.com/HxabkTmQjA

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
7小时前
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
影视圈
8小时前
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
影视圈
9小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
2025-12-09 17:22 HKT
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
生活百科
2025-12-09 15:07 HKT
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
2025-12-09 14:39 HKT
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
饮食
23小时前
北上买餸执到宝？莲塘赤米虾引爆「港深格价」大战 75蚊人仔加「一项香港绝迹服务」掀「笋货」激辩｜Juicy叮
北上买餸执到宝？莲塘赤米虾引爆「港深格价」大战 75蚊人仔加「一项香港绝迹服务」掀「笋货」激辩｜Juicy叮
时事热话
3小时前
汕头9日晚有自建房起火，总共导致四代同堂12人死亡。
00:30
汕头住宅大火︱12罹难者四代同堂 省政府成立事故调查组彻查
即时中国
1小时前
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
5小时前