NBA│传独行侠提早重建 一眉、K汤摆上货架 四大主力料掀交易巨浪

即时体育
更新时间：15:48 2025-12-10 HKT
发布时间：15:48 2025-12-10 HKT

独行侠开季战绩不似预期，加上管理层出现人事变动，据美国媒体报导球队已决心放弃本季，提早步入重建轨道，并将阵中包括「一眉」安东尼戴维斯（Anthony Davis）及「K汤」奇利汤逊（Klay Thompson）在内的4名主力球员放上货架，决心清销资产。此举预料将在交易大限前，引发联盟的滔天巨浪。

临时管理层倾向提早重建

自去年中送走当家球星当积（Luka Doncic），换来安东尼戴维斯后，独行侠的战绩始终未见起色。开季仅3胜9负后，主理该惊天交易的前总管夏利逊（Nico Harrison）于11月中旬下台，球队顿时群龙无首。据《ESPN》权威记者查拉尼亚（Shams Charania）披露，临时管理层已将目光投向未来，决意将现有主力换成重建筹码。

一眉、K汤上货架

交易市场的最大焦点，无疑落在10届全明星一眉身上。尽管本季因伤仅出赛10场，但此子场均仍有19.6分、10.2个篮板的全能表现。消息指，其经纪人列治保罗（Rich Paul）已向独行侠高层摊牌，要求球队在续约或交易之间做出明确抉择。目前，东岸三支劲旅活塞、速龙及鹰队，均对这位能改变战局的内线巨星虎视眈眈，并积极探询交易可能性。

放走4位主力或掀连锁效应

除了戴维斯外，另一位引人注目的球员是4届总冠军得主奇利汤逊。他当初为争冠而来，未料球队战绩一落千丈。尽管开季慢热，但他近期手感回暖，加上他拥有丰富的季后赛经验，预计是对争冠球队而言具吸引力。此外，中锋加福德（Daniel Gafford）与后卫迪安祖罗素（D'Angelo Russell）亦在独行侠的兜售名单之中。

加福德是独行侠另一位想放走的主力。路透社
迪安祖罗素亦不在独行侠的规划中。路透社
独行侠未来选透权贫乏

独行侠之所以急于推倒重建，主因是球队未来的选秀资产极度贫乏。在2031年前，他们唯一能完全掌控的首轮选秀权仅剩下2026年一届。面对9胜16负的惨淡战绩，与其在附加赛边缘挣扎，倒不如壮士断臂，透过交易主力球员，为球队的未来换取宝贵的选秀权及年轻资产。

随著交易截止日逼近，独行侠已然成为全联盟最受关注的「卖家」。一旦涉及一眉或奇利汤逊的交易成真，产生的连锁效应，有可能彻底改变联盟本赛季的争冠格局。

