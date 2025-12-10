NBA杯│般臣狂轰35分 纽约人屠「龙」入4强

纽约人周二在NBA杯8强战作客速龙，凭明星控卫般臣（Jalen Brunson）火力全开，攻下全场最高的35分，最终赢117:101，不仅将双方对战连胜纪录增至10场，更成功夺得前往拉斯维加斯参加NBA杯4强赛的资格。

恩格姆、般臣首节斗得分

双方甫开赛即上演得分大战，速龙有主将恩格姆（Brandon Ingram）单节8投7中，狂轰17分，但纽约人的般臣火力更强，首节已轰入20分。比赛的转捩点出现在第2节，速龙进攻突然「熄火」，单节仅得十三分，反观纽约人打出一段12比2的攻势后愈战愈勇，单节豪取34分，半场领先69:52，有17分优势。

纽约人多点开花

纽约人下半场继续掌控战局，团队多点开花，布列捷斯（Mikal Bridges）及祖殊赫特（Josh Hart）等主力均有建树，令速龙的反扑无功而还。战至第4节末段，速龙落后16分下大势已去，提早换下主力投降。最终纽约人以16分之差轻松获胜，强势杀入四强。

此役纽约人共6人得分上双，般臣19投13中，高效攻下35分；赫特则贡献21分，而唐斯（Karl-Anthony Towns）则有14分及16个篮板的「双双」数据。速龙方面，恩格姆空有31分进帐，仍难阻球队吞下4连败，近期7战6负，战绩跌至东岸第5位。

纽约人最终轻取速龙入NBA杯4强。路透社

去赌城出战4强 般臣：我不赌博﹗

而纽约人将对阵速龙的连胜走势增至10场，同时他们目前亦连赢4场，例行赛排名更升至东岸次席，士气正盛。他们将于赌城拉斯维加斯举行的四强战中，与同日主场117:108击败热火的魔术交手。赛后，当被问及在赌城的博彩偏好时，般臣正经道：「我不赌博，这样很好，对吧？」