残特奥会│港队女子100米蛙泳SB14包办冠亚军 田径、特奥滚球分途夺牌

即时体育
更新时间：13:30 2025-12-10 HKT
发布时间：13:30 2025-12-10 HKT

全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会（残特奥会）今日(10日)继续举行，港队分途出战多个项目并取得优异成绩。在女子100米蛙泳SB14决赛中，港将张可盈、陈睿琳包办金、银牌；任国芬则在田径女子200米T36级决赛中取得第2名，收录个人今届赛事第2面银牌。而特奥滚球亦进帐一面银牌。

女子100米蛙泳SB14决赛包办冠、亚

女子100米蛙泳SB14决赛，3位港将一起出战，张可盈以破全国纪录时间的1分19秒51率先触池，赢得一面金牌；陈睿琳就以1分20秒15取得第2名，继200米自由泳S14后再添一面银牌；另一港将谢林恩就以1分28秒18得第4名，差一步与两位队友包办前3名。

任国芬连续两日上颁奖台

而任国芬就连续两日踏上颁奖台，她今早于女子200米T36级决赛中跑出32秒83，取得一面银牌，周一在100米T36级同样得到第2名。而特奥滚球男子16至21岁组双打F组，港队组合钱以朗/周家谦取得一面银牌。至于在马鞍山体育馆举行的轮椅击剑赛，香港一团在男子佩剑铜牌赛中以24:45不敌江苏，仅差一步无缘颁奖台。

