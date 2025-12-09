残特奥会｜轮椅剑击周二马鞍山开锣 汤雅婷在女子个人花剑B级赛首摘铜

周二在马鞍山体育馆展开的「第十二届残疾人运动会」的轮椅剑击赛，凭「世二」汤雅婷在女子个人花剑B级夺得一面铜牌，为港队在今届残运会「开斋」，「大师姐」余翠怡在女花A级8强以8:15不敌江苏杨金亭，她期望周三（10号）的女花团体赛能争回奖牌，目标是在今届存齐金、银、铜三色。

第3次参加残运会的翠怡有妈咪及小学的师弟妹带著打气纸牌及特区旗到场加油，她曾于2006年在昆明一届夺得过一金（个人）一铜（团体），独欠「银牌」，她笑说希望今届至少能取得一面「银牌」，可以存齐残运三色奖牌。

大会将马鞍山体育馆主场分成两边，一边是赛垣，一边是运动员的热身场。徐嘉华摄

比赛场那边设有十条剑道比赛。徐嘉华摄

徐嘉华摄

余翠怡在首天的女花个人A级赛从小组过关斩将，去到8强对杨金亨，港将在第一节曾落后1:5，第2节完之前收窄至一分差距的7:8，可惜在第3节8:8后对方连取7分，翠怡以8:15提前下马。她赛后表示输得口服心服，认为对手给予自己好大的压逼感，希望周三的团体赛争取奖牌。

翠怡曾就读的小学组队到场为师姐打气。徐嘉华摄

翠怡的最强后盾，就是她的妈咪（前排白发者）带著特区旗为女儿加油。徐嘉华摄

余翠怡（左）在比赛中。徐嘉华摄

翠怡表示在上月的第十五届全运会自己担任电视直播主持时也感受到市面的全运气氛热帜，她说：「全运看到很多市民入场支持香港运动员，残运会亦见到观众的热情，尤其近期见到市面因大埔火灾变得愁云惨雾，我们作为运动员就是在比赛做好我们的专业，人生就好似今日比赛，在小组打得不错，但在淘汰赛有些失误，但比赛不只一次，明天就有花剑团体赛去继续努力，只要收拾好心情，期望有奖牌落袋。」

翠怡明日将伙拍汤雅婷及林嘉雯以「香港一团」合作花剑团体赛，翠怡认为阿汤为香港队开了斋，是首天一个好意头，亦为明日团体赛打了支强心针。

第一次参加残全运的雅婷连过数关后入到4强以12:15不敌上海谭淑梅，跌入铜牌战，港将以「决一剑」的15:14击败上海周景景，夺铜而回。雅婷赛前两周因为坐得多引起的臀部有压疮问题而停练了2星期，以「决一剑」胜出铜牌战也感到开心，她说：「这块奖牌的最大意义是在香港『主场』争取到，感觉更开心。」雅婷期望明天能再跟队友争取团体奖牌。

记者/摄影：徐嘉华