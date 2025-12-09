Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

一级方程式｜罗列斯F1首度封王 来季将取代韦斯塔潘使用1号

即时体育
更新时间：18:43 2025-12-09 HKT
发布时间：18:43 2025-12-09 HKT

一级方程式(F1)周日在阿布札比站上现收官之战，最终韦斯塔潘(Max Verstappen)虽在最后一站再夺第一，但位列第三的罗列斯(Lando Norris)在车手榜上已足够稳坐第一，最终以2分之差力压韦少夺得生涯首个车手总冠军，罗列斯周一接受Sky Sport访问时表示来季将会使用1号作赛。

罗列斯打破韦少4年垄断 下季揸1号车

今季F1麦拿伦(McLaren)车队成为最大赢家，先夺车队总冠军，车手罗列斯再夺车手总冠军，而这位首度封王的英国车手表示，来季将不会再沿用自2019年起用的4号，而是取代韦少用了4年的冠军专属号码1号。对于这个选择罗列斯表示：「这是传统，它的存在是有原因的。它的存在是为了让车手去竞逐它，并尽最大努力去争夺它。」他也表示选1号不只为了个人，而是为了整个团队，并表示车队上下都值得为此感自豪。

F1自2014年起允许车手选择终身使用的号码，而1号是只有冠军才可以使用的，目前只有咸美顿(Lewis Hammilton)拒绝使用1号车的世界冠军，而是维持使用自己常用的44号。而来季韦斯塔潘在使用1号长达4年后，来季他亦需转号码，未知会否再采用过去惯用的33号。
 

