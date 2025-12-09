香港金牛｜25/26新球季香港金牛誓师大会 剑指NBL三连霸 全队同心再创香港篮球新篇章

香港⾦⽜篮球俱乐部今⽇于九龙湾百乐⾦宴国际宴会厅举⾏ 2025/26 赛季誓师⼤会，球队管理层、教练团、全体球员与合作伙伴⿑集⼀堂，正式为新球季揭开序幕。连续两季称霸 NBL 的香港⾦⽜，将以更坚定的决⼼与全⾯的准备向「三连霸」⾥程碑进发，期望在再为香港篮坛写下光辉的⼀⾴。

在誓师大会上，球队展示新赛季阵容与战略方向。香港金牛班主钱涛先生于致辞时表示：「展望新球季，香港金牛将竭尽全力保持最佳状态，全力应对新赛季的挑战，向创造NBL「三连霸」的历史荣耀迈进，回报球迷一直的支持。香港金牛亦都会继续以加入更高水平的全国联赛为目标，持续投入、自我造血，打造一个『百年俱乐部』及真正属于香港的CBA球队。让更多香港球员能够追梦、在更高水平的舞台上展示自己，让香港球迷亦能够欣赏更高水平的比赛。『敢港敢闯』不只是香港金牛的口号，更是我们讲得出，做得到的行动信念，我为这支球队的拼搏精神感到自豪。」

总经理孙欣伟先⽣表⽰：「为备战来季 NBL 赛事，球队保留部份夺冠班底，并进⼀步升级外援阵容。在刚刚举⾏的 CBA 俱乐部杯赛事中，球队更显现出具备 CBA ⽔准的竞争⼒，两度击败 CBA 球队。新旧球员亦已逐渐磨合，建立更强的团队默契，⽽杨瑞鸿更在⾯对四川队的比赛中取得 10 分，表现亮眼。再说回上赛季，吴委峻⾸次上阵NBL 便取得入球双位数并成为全队得分最⾼球员，⽽杨睿骐也时常获得出场机会，往往在关键时刻为球队挺⾝⽽出。看到香港球员能适应职业训练、站在职业赛场上拚搏，我们感到⼗分欣喜。」孙欣伟先⽣强调香港⾦⽜扎根香港，重视本地球员的培育，致⼒为香港篮球发展贡献⼒量：「我们会继续为香港篮坛培养新⼀代球员，好好运⽤球队与青训队之间的联系，让更多年青⼈认识职业篮球，以职业篮球为⽬标，让他们为香港在更⾼⽔平的舞台上，争取更好的成绩。」

此外，多名新加盟强援亦⾸次以香港⾦⽜球员⾝份正式在传媒⾯前亮相，包括前 NBA湖⼈球员美⾂钟斯（Mason Jones）、2024 NBL 得分王阿诺斯克（E.J. Anosike）以及捷克国家队中锋巴尔文（Ondřej Balvín）、拥有丰富 CBA 经验的张祖铭与曲虹霖。五位新援在誓师⼤会上正式接过 2025/26 赛季官⽅战袍，象征球队的责任、传承与荣耀由此传承到他们⼿中，并肩负新球季的征战使命。

5位新援在休赛期加盟球队。香港金牛图片

香港金牛誓师大会。香港金牛图片

香港⾦⽜主教练解立彬亦勉励全队上下珍惜来之不易的舞台，以更专业的态度迎接新赛季挑战：「在新赛季来临之际，我希望每位球员都能珍惜机会。每⼀次训练、每⼀场比赛，都是我们挑战⾃我的时刻。我们的⽬标是赢得 NBL 三连霸，这是⼀个艰巨的挑战，但只要我们不断装备⾃⼰、做好准备，凭借努⼒与团结，我们⼀定能取得成功，迈向更⾼层次的舞台。」解导亦谈及球队刚完成的 CBA 俱乐部杯：「我们在 CBA 俱乐部杯虽然遇上强敌，但球队在比赛中明显提升了⾃⾝实⼒，也赢得了对⼿与球迷的尊重。再次感谢中国篮协与 CBA 公司给予香港⾦⽜⼀个宝贵的锻炼与展⽰舞台。」

队⻑董健代表球员发⾔时表⽰：「非常开⼼能够为香港的球队打球，我⾃⼰非常热爱香港这片⼟地，希望未来能够⼀直留在这里比赛，并帮助更多香港球员发展他们的职业篮球路。在效⼒⾦⽜这几个赛季，我深深感受到球迷的热情，也希望今季能在球场上再⾒到⼤家。」

⽽在 CBA 俱乐部杯表现亮眼的港将杨瑞鸿亦分享参赛感受：「刚刚完成 CBA 俱乐部杯，很荣幸有机会上阵，非常感激球会给我这个平台展现⾃⼰。加入香港⾦⽜后投入职业训练，令我能⼒提升不少，也开阔了眼界，⾒识到更⾼⽔平的篮球。未来我会继续努⼒，希望今季⼤家能够继续⽀持我们。」

香港⾦⽜战毕 CBA 俱乐部杯后，随即把焦点转回即将展开的 2025/26 NBL 新赛季。球队将作最后季前备战，期望以最佳状态迎接新球季，向三连霸⽬标全⼒进发。