香港金牛｜NBL卫冕冠军香港金牛誓师 总经理孙欣伟：休赛期曾报价韦少

NBL卫冕冠军香港金牛今日进行了25/26赛季的誓师大会，球队总经理孙欣伟先生透露曾一度报价韦斯博克(Russell Westbrook)等NBA球员；虽未能如愿，但依然引入前NBA湖人队球员美臣钟斯（Mason Jones）。此外孙欣伟同样坦言，主场场馆是香港金牛发展目前遇到的最大问题，但球队会尽力协调，尽快带给大家好消息。

谈及联赛改制，今季NBL将于年尾开赛，时间与CBA重叠。孙欣伟表示，与CBA同步开季，是金牛近年与中国篮协沟通时率先提出的方向：「只有在同一节奏下运行，未来才可能与CBA融合，亦才有机会真正加入CBA。」他续指，中国篮协日前在沈阳重启时隔26年的全国篮球工作会议，为中国篮球定调路线，「很多信号已逐步浮现，今季NBL与CBA同时开打，就是重要的一步。」

休赛期曾报价韦斯博克

不过，赛期重叠也令NBL球队引援难度上升。以金牛为例，上季夺冠功臣、中锋卡尔顿及杨文学新季初已重返CBA。孙欣伟坦言，招兵买马确有挑战，但「不是很大」；他解释，由于新赛程安排，能选择的外援相对有限，并坦言曾报价一些NBA球员比如韦斯博克、丁威迪（Dinwiddie），但都未能如愿：「目前我们属NBL球队，很多大牌球员首选未必是较低级别联赛。」即便如此，他指金牛仍具吸引力，关键在于香港的国际化环境与俱乐部的职业化运营：「不少国际球员喜欢在香港打球，生活与竞技环境都舒适，这是得天独厚的优势。」

香港金牛今季新援。杨功煜摄

今季香港金牛最强引援美臣钟斯。杨功煜摄

新援方面，前NBA湖人球员美臣钟斯首次来华效力。据悉早前已有多支CBA球队向他抛出橄榄枝。孙欣伟回忆，钟斯今夏在NBA夏季联赛表现吸引，曾以高薪加盟澳职NBL的珀斯野猫，惟最终因「水土不服」分手：「我们在得悉情况后立即接洽，他来到这里，是希望借助平台重新证明自己。」他指钟斯在「CBA俱乐部杯」的演出投入，并盛赞其球风能带动队友：「他不执著个人得分，更乐于分球助队友得分，是能令身边人变强的类型。」

主场选址问题

至于主场问题，孙欣伟直言是金牛现阶段发展的「最大难题」。修顿球场上季因未达联赛要求而无法承办季后赛，他以「修顿之于香港篮球，犹如麦迪逊广场花园之于纽约尼克斯」形容其历史地位，但指出场馆规模与硬件已难以符合新季赛事标准：「我们与修顿多年合作，感情深厚，但新季确实无法承办。」他透露现时可选场馆本就不多，且档期冲突未解，令主场迟迟未能拍板：「NBL亦因此推迟赛程公布，对我们而言确实困难。不过香港金牛是从0到1的过程，随著香港体育发展，这件事终会迎来圆满结果。请大家拭目以待，等我们好消息！」

记者：杨功煜