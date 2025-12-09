Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜马刺135:132险遭塘鹅反胜 2队新秀齐创记录出尽风头

更新时间：17:36 2025-12-09 HKT
发布时间：17:36 2025-12-09 HKT

马刺周一作客塘鹅，双方当家球星都在养伤下，今场2队新秀齐齐挺身而出，马刺有迪伦哈伯(Dylan Harper)后备上阵攻入22分6篮板，仅用13场便达成150分、50助攻，与「法国跑车」帕克(Tony Parker)并列队史记录，而塘鹅亦有戴力昆恩(Derik Queen)攻入33分10篮板10助攻大三元数据，成为第五位新秀就有「30分大三元」的球员，惟最后仍以132:135不敌马刺。

马刺尾段险遭大逆转 135:132险胜塘鹅

今场马刺的云班耶马(Victor Wembanyama)和塘鹅的锡安威廉臣(Zion Williamson)2队巨星都养伤中，但坐拥迪艾朗霍斯(De’Aaron Fox)和刚复出的卡斯杜(Stephon Castle)的马刺平均实力更胜一筹，半场打完曾领先塘鹅20分，然而主队第三节由昆恩和梅菲三世(Trey Murphy III)领军下展开反击，单节打出45:23的攻势以2分优势领先，进入到决胜节双方比分依旧无法拉开，但到最后9秒哈伯把握机会攻入反超2分，之后塘鹅犯规再将霍斯送上罚球线稳阵罚中，最终以135:132力压塘鹅。

迪伦哈伯和戴力昆恩赛后交换球衣。AP
迪伦哈伯和戴力昆恩赛后交换球衣。AP

2新秀哈伯、昆恩抢尽风头

今场最表现亮眼的必然是2队的新秀球员，马刺的迪伦哈伯和塘鹅的戴力昆恩，2人亦在中学开始对阵到NCAA，再到现在的NBA，朗哈伯(Ron Harper)之子迪伦哈伯今季以榜眼被马刺选上，平均可得13.5分，今场后备上阵的他不但攻入致胜球，更攻入22分3篮板6助攻，用13场便达成150分、50助攻的记录，成功与「法国跑车」帕克并列队史记录。

而今季以第1轮第13顺位被塘鹅选上的戴力昆恩，今场交出生涯首个大三元，攻入33分10篮板10助攻，并以20岁之龄达成30分大三元，成为NBA史上第五位未满21岁达成30分大三元的球员，而过去能够达成此成就的分别是勒邦占士(LeBron James) 、当积(Luka Doncic)、云班耶马和迪艾朗霍斯。

