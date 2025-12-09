残特奥会｜港队残特奥分途出击 半日斩获多面奖牌游泳乒乓齐夺金

全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会（残特奥会），今日港队继续分途出战多个项目，仅过半日便传来捷报斩获多面奖牌，其中游泳及乒乓球更勇夺金牌。

港队的黄翰林/彭颖加XD14混合双打勇夺金牌。中国香港伤残人士体育协会官方图片

汤雅婷夺得女子个人花剑B级铜牌。中国香港伤残人士体育协会官方图片

吴卓恩出战女子200米个人混合泳SM7摘得一面铜牌。中国香港伤残人士体育协会官方图片

先在田径方面，港队的邓雨泽在男子跳远T20级决赛中跳出6.09米摘银，而另一位港队代表则以5.93米屈居第四。而乒乓球方面，港队的黄翰林/彭颖加出战XD14混合双打决赛，对上代表江苏的闫硕/范怡雯，面对今次赛事的头号种子黄/彭亦不落下风，与对手战到决胜局才分出胜负，最终黄/彭在决胜局中以11:1击败对手，勇夺今届残奥首金。

而游泳方面港队代表吴卓恩出战女子200米个人混合泳SM7决赛，以3分12秒36与广东代表李格格并列第三，摘得一面铜牌。而女子200米自由泳S14决赛，港队代表刘肖仪以打破全国记录的2分13秒50勇夺金牌，队友陈睿琳则以2分13秒60摘得银牌，另一港将张可盈则以2分17秒56屈居第4。而轮椅击剑方面，港队代表汤雅婷在女子个人花剑B级铜牌赛中，以15:14力压上海代表周景景夺得铜牌。

而在今届残特奥会上获得奖牌的香港运动员，有资格根据赛马会运动员奖励计划获得奖励。个人项目金牌、银牌和铜牌得主将分别获得港币187,500元、93,750元和37,500元的奖金，团体项目金牌、银牌和铜牌得主将分别获得港币375,000元、187,500元和75,000元的奖金。

