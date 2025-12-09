Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

残特奥会｜港队残特奥分途出击 半日斩获多面奖牌游泳乒乓齐夺金

即时体育
更新时间：15:11 2025-12-09 HKT
发布时间：15:11 2025-12-09 HKT

全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会（残特奥会），今日港队继续分途出战多个项目，仅过半日便传来捷报斩获多面奖牌，其中游泳及乒乓球更勇夺金牌。

港队的黄翰林/彭颖加XD14混合双打勇夺金牌。中国香港伤残人士体育协会官方图片
港队的黄翰林/彭颖加XD14混合双打勇夺金牌。中国香港伤残人士体育协会官方图片
汤雅婷夺得女子个人花剑B级铜牌。中国香港伤残人士体育协会官方图片
汤雅婷夺得女子个人花剑B级铜牌。中国香港伤残人士体育协会官方图片
吴卓恩出战女子200米个人混合泳SM7摘得一面铜牌。中国香港伤残人士体育协会官方图片
吴卓恩出战女子200米个人混合泳SM7摘得一面铜牌。中国香港伤残人士体育协会官方图片

先在田径方面，港队的邓雨泽在男子跳远T20级决赛中跳出6.09米摘银，而另一位港队代表则以5.93米屈居第四。而乒乓球方面，港队的黄翰林/彭颖加出战XD14混合双打决赛，对上代表江苏的闫硕/范怡雯，面对今次赛事的头号种子黄/彭亦不落下风，与对手战到决胜局才分出胜负，最终黄/彭在决胜局中以11:1击败对手，勇夺今届残奥首金。

而游泳方面港队代表吴卓恩出战女子200米个人混合泳SM7决赛，以3分12秒36与广东代表李格格并列第三，摘得一面铜牌。而女子200米自由泳S14决赛，港队代表刘肖仪以打破全国记录的2分13秒50勇夺金牌，队友陈睿琳则以2分13秒60摘得银牌，另一港将张可盈则以2分17秒56屈居第4。而轮椅击剑方面，港队代表汤雅婷在女子个人花剑B级铜牌赛中，以15:14力压上海代表周景景夺得铜牌。

而在今届残特奥会上获得奖牌的香港运动员，有资格根据赛马会运动员奖励计划获得奖励。个人项目金牌、银牌和铜牌得主将分别获得港币187,500元、93,750元和37,500元的奖金，团体项目金牌、银牌和铜牌得主将分别获得港币375,000元、187,500元和75,000元的奖金。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
2025-12-08 14:30 HKT
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
2025-12-08 13:33 HKT
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
9小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
6小时前
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
23小时前
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
18小时前
日本青森县东部海域9日清晨发生6.4级地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4级地震 当局预警未来一周或再有强震 8级以上大地震机率提高
即时国际
2小时前
法国第一夫人访川意外带火「中国最美女保镳」  严月霞冷峻气场爆红　
法国第一夫人访川意外带火「中国最美女保镳」  严月霞冷峻气场爆红　
即时国际
6小时前
Threads@harimerdeka_epecs/Threads@wig66666666
日本青森7.5级地震｜强震画面疯传 北海道游客22楼赤脚狂奔落街逃命
即时国际
7小时前