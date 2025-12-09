Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

田径｜亚洲飞人苏炳添于社交媒体发文 详细交代退休决定并感谢各界支持

即时体育
更新时间：15:08 2025-12-09 HKT
发布时间：15:08 2025-12-09 HKT

亚洲飞人苏炳添早前于第15届全国运动会，代表广东出战男子4X100米接力赛后，在运动场上已经公布退役，今周二他于个人社交媒体发长文，正式交代退役的决定，与支持者分享感受，并感谢各界一直给与的支持和鼓励。

苏炳添微博发文内容：

我的二十一载跑道时光
当我把钉鞋举起来的那一刻，我知道，是时候为这段漫长的奔跑岁月划上句号。
二十一年仿佛只是从起跑到终点，回看这条百米跑道，每一个脚印都有汗水、泪水，遗憾与荣耀，心水百感交集，但更多的是感恩。
故事始于2004年12月9日，那个15岁清涩的少年第一次离开了父母，离开了家，那时候我并不知道跑道将是我一生的羁绊。
在整个职业生涯中，并非一帆风顺。面对技术的瓶颈，大赛心里的博弈，伤病的折磨，我的身体、肌肉、关节、腰腿都是我沉默的战友，也是我最痛苦的敌人。更记得因为状态起伏陷入自我怀疑。那道十秒的黄种人壁垒像一道无形的栏杆，横互亚洲的所有短跑运动员面前。
9秒83不只是数字，它是我与团队的勋章，更是证明一切皆有可能，更是一束光，希望能照亮更多中国短跑少年前行，让他们相信极限是用来打破的。
如今，我的身体已经告诉我，是时候将接力捧传递给下一代更年轻、更优秀的运动员。看著他们在中国短跑的路上继续飞奔，我无比欣慰与自豪。
最后我要感谢我的祖国，给了我实现梦想的舞台，感谢中国田协、广东二沙训练中心，暨南大学、杨永强老师、宁德宝教练、袁国强教练、兰迪亨廷顿。所有支持、批评过我、关注过我的朋友、当然还有我的家人孩子。是你们的纳喊，汇成了我耳边最强劲有力的风，推著我不断向前。
再见啦，我最亲爱的跑道，你见证了我的青春，雕刻/磨砺了我的意志，未来我将以另一种方式与你继续同行。
苏炳添
2025年12月9日

生涯屡创纪录

2015年苏炳添在钻石联赛跑出9秒99的成绩，成为了首位100米跑进10秒大关的黄种人。2018年苏炳添在9天之内两次跑出平当时亚洲纪录的9秒91。同年的雅加达亚运会，苏炳添以9秒92刷新100米亚运纪录。2021年他在东京奥运会男子百米准决赛跑出9秒83，刷新了亚洲纪录，成为首位在奥运会跻身百米飞人决赛的中国人。

