残特奥会｜硬地滚球启德开锣 梁育荣取两连胜 首仗赢劲敌 盼全运封王补齐奖牌版图

残特奥会硬地滚球项目今日在启德体艺馆开锣，作为港队硬地滚球的佼佼者，香港一团的梁育荣在今日两场男子BC4循环赛中先后战胜广东一团选手郑远森和广东二团的陈俊希，以两连胜结束第一日的赛事。

梁育荣作为「香港残奥六朝元老」，曾经两度在残奥封王。首仗就对上循环赛中的最强对手，广东一团的郑远森。不过梁育荣并没有遇到太多困难，很快就以4:1战胜对手。赛后梁育荣对于首仗的表现感到满意，坦言郑远森是平时交手多次的劲敌，很开心可以取得胜利：「其实他临场有失误，令我把握到机会轻松取胜。希望决赛可以再遇上他，打一场真真正正的精彩比赛。」梁育荣透露今次是这位功勋选手第一次参加全运会，希望可以取得金牌：「屋企其他比赛的奖牌都拿齐了，就差这块金牌。」

此外梁育荣亦大赞启德体艺馆，并表示这是他第一次来到这么大的场馆比赛：「奥运会都没有这么大。」同时不忘感谢到场支持的市民与学生：「上班时间都有观众入场打气，我觉得非常开心。」

下午次仗，梁育荣手感持续火热，火力全开以9：0「兵不血刃」横扫广东二团的陈俊希，强势收官首日赛程。

记者：杨功煜