Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

残特奥会｜硬地滚球启德开锣 梁育荣取两连胜 首仗赢劲敌 盼全运封王补齐奖牌版图

即时体育
更新时间：17:37 2025-12-09 HKT
发布时间：17:37 2025-12-09 HKT

残特奥会硬地滚球项目今日在启德体艺馆开锣，作为港队硬地滚球的佼佼者，香港一团的梁育荣在今日两场男子BC4循环赛中先后战胜广东一团选手郑远森和广东二团的陈俊希，以两连胜结束第一日的赛事。

梁育荣作为「香港残奥六朝元老」，曾经两度在残奥封王。首仗就对上循环赛中的最强对手，广东一团的郑远森。不过梁育荣并没有遇到太多困难，很快就以4:1战胜对手。赛后梁育荣对于首仗的表现感到满意，坦言郑远森是平时交手多次的劲敌，很开心可以取得胜利：「其实他临场有失误，令我把握到机会轻松取胜。希望决赛可以再遇上他，打一场真真正正的精彩比赛。」梁育荣透露今次是这位功勋选手第一次参加全运会，希望可以取得金牌：「屋企其他比赛的奖牌都拿齐了，就差这块金牌。」

此外梁育荣亦大赞启德体艺馆，并表示这是他第一次来到这么大的场馆比赛：「奥运会都没有这么大。」同时不忘感谢到场支持的市民与学生：「上班时间都有观众入场打气，我觉得非常开心。」

下午次仗，梁育荣手感持续火热，火力全开以9：0「兵不血刃」横扫广东二团的陈俊希，强势收官首日赛程。
记者：杨功煜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
10小时前
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
2025-12-08 13:33 HKT
邦妮曾宣称12小时内达成「千人斩」。
OnlyFans「千人斩」女网红印尼峇里岛被捕 涉违法拍色情片 面临最高15年监禁
即时国际
6小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
2025-12-08 14:30 HKT
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
22小时前
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
13小时前
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
时事热话
5小时前
大埔宏福苑五级火｜警发现疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失联
突发
59分钟前
日本青森县东部海域9日清晨发生6.4级地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4级地震 当局预警未来一周或再有强震 8级以上大地震机率提高
即时国际
5小时前
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
2025-12-08 16:37 HKT