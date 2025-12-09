Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

剑击｜日本这一面世界杯金牌告诉我 :「原来我也是世界最劲一个」

即时体育
更新时间：07:17 2025-12-09 HKT
发布时间：07:17 2025-12-09 HKT

上周六在日本福冈男子花剑世界杯夺得个人赛金牌的「世一」蔡俊彦（Ryan），周一凯旋返港，带回来的除了闪令令的金牌外，还有一份配得上自己「世一」排名的自信，坦言个人首夺世界杯金牌后整晚开心、兴奋到失眠的Ryan说：「日本站个人赛是我比赛生涯打得最好的一次，令我第一次感觉到，若状态好，我是世界最劲一个。」下一步，他希望个人赛「冲得几多（奖牌）得几多」，亦期望跟花剑队成员一齐争取更高排名，目标是「团体世一」。

Ryan一身型格便服步出机场。徐嘉华摄
Ryan一身型格便服步出机场。徐嘉华摄
手上这面世界杯金牌给Ryan 带来自信。徐嘉华摄
手上这面世界杯金牌给Ryan 带来自信。徐嘉华摄
Ryan 的日本站世界杯金牌。徐嘉华摄
Ryan 的日本站世界杯金牌。徐嘉华摄

终极目标不变：奥运金牌

相对于7月历史性夺得世界锦标赛个人赛金牌回港，Ryan这次多了一份自信，回望他过去半年连夺4个大赛金牌（5月上海大奖赛、6月亚锦赛、7月世锦赛、今次世界杯），他说：「之前连夺3个大赛的金牌，真的以为是符碌，现在拿到第4个（世界杯金牌，是他个人首次），我想自己真的几劲，真的有『世一』的能力，希望未来冲得几多（奖牌）得几多，包括明年香港世锦赛再争金牌，我的终极目标不变：奥运金牌。」

新赛季才刚开始，Ryan 已先声夺人取得日本站冠军。香港剑总图
新赛季才刚开始，Ryan 已先声夺人取得日本站冠军。香港剑总图

技、战术上已达世界级 心态仍有待加强

日本福冈站是新一个赛季的第2站比赛，亦是男子花剑队近一个月第3个大赛，包括11月初的第一站世界杯（西班牙帕尔马，Ryan 64强出局）以及11月中香港全运会（8强止步），由上站世界杯首圈64强止步到日本站夺金，Ryan认为关键是「心态」：「西班牙站首圈，我领先对方8:0，理论上是不应该输，后来给对手从后追上，除了自己生病中，最大问日人月金是心态没调整好，被人追上就开始心急；这一仗是一个好好的教训，技术上、战术上，我觉得自己是世界最好的其中一位剑手，但心态未系，要慢慢努力，将心态也调到世界最强，这就会更全面。」

戴著红色面罩的Ryan (左)在决赛中英姿。香港剑总图
戴著红色面罩的Ryan (左)在决赛中英姿。香港剑总图

望团体赛冲牌、冲更高排名

2025年以大丰收「收炉」的Ryan，回港休息数天后，下月初随队飞去巴黎准备下月中巴黎站世界杯，他希望在团体赛争取突破，他认为现时有不少年青港将包括西班牙站及日本站都跻身入世界杯「正赛」的何承谦及林浩朗，还有梁千雨、郑铁男等都实力争取团体赛的席位，可望在巴黎站世界杯能弥补今站团体赛首圈失利的成绩，他表示：「要我选一个金牌，我想夺团体金牌多过我个人赛的金牌。」新的剑击赛季才刚开始，还有3站世界杯、一站亚锦赛、一站世锦赛可以争取团体赛奖牌。

记者/摄影：徐嘉华

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
18小时前
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍急逃
即时国际
8小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
17小时前
新华社图片
日本青森7.6级地震｜凌晨涌70厘米海啸 官员：未来一周8级强震机率飙升
即时国际
7小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
11小时前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
15小时前
童党涉禁锢女网友 3男童否认非礼等罪开审 18岁女子认掌掴兼勒索事主还押候惩
童党涉禁锢女网友 3男童否认非礼等罪开审 18岁女子认掌掴兼勒索事主还押候惩
社会
14小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
22小时前
经初步分析，应家柏（图中）认为布文、李慕华及杜苑欣均有机会赢得锦标。
马场浮世绘｜骑师赛  应家柏睇好三将夺标
马圈快讯
12小时前
TVB前「天气女郎」黄婉曼嫁马主 20战终开斋喜拉头马 视后同场现身用1招抢镜
TVB前「天气女郎」黄婉曼嫁马主 20战终开斋喜拉头马 视后同场现身用1招抢镜
影视圈
13小时前