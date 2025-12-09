剑击｜日本这一面世界杯金牌告诉我 :「原来我也是世界最劲一个」

上周六在日本福冈男子花剑世界杯夺得个人赛金牌的「世一」蔡俊彦（Ryan），周一凯旋返港，带回来的除了闪令令的金牌外，还有一份配得上自己「世一」排名的自信，坦言个人首夺世界杯金牌后整晚开心、兴奋到失眠的Ryan说：「日本站个人赛是我比赛生涯打得最好的一次，令我第一次感觉到，若状态好，我是世界最劲一个。」下一步，他希望个人赛「冲得几多（奖牌）得几多」，亦期望跟花剑队成员一齐争取更高排名，目标是「团体世一」。

Ryan一身型格便服步出机场。徐嘉华摄

手上这面世界杯金牌给Ryan 带来自信。徐嘉华摄

Ryan 的日本站世界杯金牌。徐嘉华摄

终极目标不变：奥运金牌

相对于7月历史性夺得世界锦标赛个人赛金牌回港，Ryan这次多了一份自信，回望他过去半年连夺4个大赛金牌（5月上海大奖赛、6月亚锦赛、7月世锦赛、今次世界杯），他说：「之前连夺3个大赛的金牌，真的以为是符碌，现在拿到第4个（世界杯金牌，是他个人首次），我想自己真的几劲，真的有『世一』的能力，希望未来冲得几多（奖牌）得几多，包括明年香港世锦赛再争金牌，我的终极目标不变：奥运金牌。」

新赛季才刚开始，Ryan 已先声夺人取得日本站冠军。香港剑总图

技、战术上已达世界级 心态仍有待加强

日本福冈站是新一个赛季的第2站比赛，亦是男子花剑队近一个月第3个大赛，包括11月初的第一站世界杯（西班牙帕尔马，Ryan 64强出局）以及11月中香港全运会（8强止步），由上站世界杯首圈64强止步到日本站夺金，Ryan认为关键是「心态」：「西班牙站首圈，我领先对方8:0，理论上是不应该输，后来给对手从后追上，除了自己生病中，最大问日人月金是心态没调整好，被人追上就开始心急；这一仗是一个好好的教训，技术上、战术上，我觉得自己是世界最好的其中一位剑手，但心态未系，要慢慢努力，将心态也调到世界最强，这就会更全面。」

戴著红色面罩的Ryan (左)在决赛中英姿。香港剑总图

望团体赛冲牌、冲更高排名

2025年以大丰收「收炉」的Ryan，回港休息数天后，下月初随队飞去巴黎准备下月中巴黎站世界杯，他希望在团体赛争取突破，他认为现时有不少年青港将包括西班牙站及日本站都跻身入世界杯「正赛」的何承谦及林浩朗，还有梁千雨、郑铁男等都实力争取团体赛的席位，可望在巴黎站世界杯能弥补今站团体赛首圈失利的成绩，他表示：「要我选一个金牌，我想夺团体金牌多过我个人赛的金牌。」新的剑击赛季才刚开始，还有3站世界杯、一站亚锦赛、一站世锦赛可以争取团体赛奖牌。

记者/摄影：徐嘉华