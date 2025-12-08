WTT总决赛│「黄杜配」抽下下签陷死亡之组 盼主场气势搭救

星光熠熠的WTT乒乓球总决赛首次落户香港红馆，大会周一进行男、女子单打及混双的抽签。香港混双组合黄镇廷、杜凯琹虽然抽得「下下签」，与两支中国队及印度队同组争夺小组首两名晋级四强，但正如阿廷所言「既来之，则安之」，期望入场观众能以广东话为他们加油打气，打出场场精彩的比赛。值得一提，为保障各球星的私隐，大会将训练场地设于火炭体院，不对外开放。

本周三（10日）在红馆展开的WTT总决赛，只有世界排名前16位的男、女单打及前8的混双组合获邀参加。「黄杜配」凭世界第五的排名夺得资格，他们与世界第一的林诗栋／蒯曼、以「外卡」参赛的王楚钦／孙颖莎，以及印度组合Manush Shah／Diya Chitale同组。四对组合将在首三天进行小组循环赛，小组首两名晋级四强。

在抽签仪式上，大会特别邀请了上届WTT总决赛男、女单打冠军王楚钦及王曼昱担任嘉宾，二人均表示十分期待在红馆作赛。仪式期间，王楚钦负责抽出女单签，王曼昱负责混双签，而「黄杜配」则为男单抽签。

阿廷说：「对于这个签表，只能说既来之则安之，但混双采循环制，至少有3场比赛，好幸运第一次在香港举行总决赛就加了混双，让我同阿杜有个好好的机会跟球迷见面，在香港『主场』作战，希望为观众呈现出场场精彩的比赛。」

阿杜坦言自己常到红馆看比赛，她窝心地提醒球迷为球手打气时要注意安全：「真的希望在现场听到更多的广东话的打气声，但同时球迷要注意安全，我时常在红馆看演唱会，上层的位都好斜好危险，大家睇波之余要注意安全。」谈到签表，阿杜也说：「我们抽中跟两队中国同组是好难打，其实8队都是强队，都不好打，但我们一定会尽力，希望在现场观众支持下发挥得更好。」另一小组的4队包括来自日本、南韩、巴西及西班牙。

WTT（世界乒球职业大联盟）跟香港乒总签了3年「总决赛」的合约，香港乒总主席余国梁表示红馆四面场全开，共设约一万个座位，门票销情十分理想，最后两、三天几近售罄。

记者/摄影：徐嘉华