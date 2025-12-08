网球｜香港网球公开赛1月维园开打 黄泽林领衔吴易昺、商竣程确认参加 四大前20球星齐集争标

中银香港网球公开赛将于2026年1月4日至11日在维多利亚公园网球主场举行，作为ATP赛季的揭幕战，香港网球「一哥」黄泽林、中国内地名将商竣程和吴易昺等一众世界顶尖男子网球手再度齐聚香港，为新赛季做好准备。

今届赛事总奖金超过73万美元，参赛的28位单打球手中，有四位是世界排名前20的球手，当中包括世界排名第8的意大利球手姆锡迪（Lorenzo Musetti）、世界排名第11的哈萨克球手布力克（Alexander Bublik)、2024年中银香港网球公开赛冠军兼世界排名第16的罗布利夫（AndreyRublev）、以及世界排名第18的卡真洛夫（Karen Khachanov）。亚洲球手方面，将由第15届全运会男单冠军吴易昺和亚军商竣程，以及今年在美国网球公开赛成为首位闯入大满贯第三圈赛事的本地首席网球手黄泽林领军。

亚洲优秀球手准备迎接新球季

21岁的黄泽林是史上首位跻身ATP 1000级别的本地球手，代表中国香港多次写下本地体坛及网球坛的里程碑。在2025年迈亚密网球大师赛中，他成为香港史上首位打入ATP1000大师赛主赛圈的球手，在次圈更爆冷击败赛事13号种子舒尔顿 (Ben Shelton)。8月份的美国网球公开赛中，他再次在世界舞台上证明自己的实力，历史性地闯入第三圈，最终与中银香港网球公开赛2024冠军罗布利夫激战五盘后惜败，再次谱写香港网坛历史。其后，黄泽林在今年9月代表中国香港出战台维斯杯并三场全胜乌兹别克，更在最近的首尔挑战赛成功打入决赛，并在第15届全运会中跻身四强，成功踏上颁奖台，状态甚佳。

前世界排名第54的吴易昺在2023年和2024年间因脚伤休战，他于2024年秋季伤愈复出后，已成功打入上海大师赛第三圈赛事，更在数月后赢得了个人第六个挑战赛锦标。在第15届全运会四强赛事中，吴易昺与黄泽林激战三盘后胜出。这位26岁的球手在决赛中对阵商竣程，他再次上演惊险对决，最终获胜，巩固了自己中国最佳球员的地位。

比吴易昺小五岁的商竣程曾连续两届闯入中银香港网球公开赛四强，但他今年1月在香港战至四强后便受到伤患困扰，随后的脚部手术更让他一度休战至7月。术后复出的他状态迅速恢复，打入了ATP1000上海大师赛第三圈赛事。他在第15届全运会中表现出色，现在怀著信心准备开启2026年的新赛季。

国际球星确认出战

四星期后，一众国际顶尖球星将与中国三杰同场竞技。其中包括拥有「网坛最具观赏性的单手反拍」美誉的意大利球手姆锡迪，去年他在维园打入八强，随后创下职业生涯最出色的一季。他首次闯入法国网球公开赛四强和打入美国网球公开赛八强，并在上月取得都灵ATP年终总决赛的参赛资格。

哈萨克球手布力克在2025年强势回归，将首次参加中银香港网球公开赛。除了斩获四项冠军锦标外，他还打入了法网八强和美网第四圈。这位28岁的球员目前世界排名第11，由3月起排名上升了70多位，创下个人排名新高。

罗布利夫和卡真洛夫都已确定重返今届赛事。11个月前，这两位好友在香港搭档参加男双比赛并一路闯入决赛。罗布利夫在2025年赛季以多哈站的冠军收官，年终排名升至第16。29岁的卡真洛夫在多伦多大师赛中打至决赛，且在所有大满贯单打比赛中至少跻身八强，让他再次重返世界前十名。