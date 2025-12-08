NBA｜勇士32分大胜仍添阴影 古明加遭DNP陷轮换边缘 交易风声再起

在球队核心史提芬居利（Stephen Curry）、戴文格连（Draymond Green）及贺霍特（Al Horford）缺阵的情况下，勇士周日仍以123：91大炒公牛，32分的胜差写下球队本赛季单场最大分差。然而，球队强力前锋古明加（Jonathan Kuminga）却未获上阵，未被列入主帅居尔（Steve Kerr）当晚的11人轮换，处境耐人寻味。

勇士收客场二连胜

尽管主将群伤缺，勇士此役多点开花、攻守俱佳，收获客场二连胜并缔造今季最大赢球分差。双向合同控卫柏特·史宾沙连续第四战得分上双，二年级中锋昆顿·波斯特手感火热射入5记三分，白兰顿·博辛斯基攻入21分，创自10月底以来新高。防守端同样见功，继前一晚把骑士压到94分后，此役再把公牛限制在91分，展现团队轮转与防守强度。

然而人的悲欢并不相通，古明加今仗惨遭DNP。回看上一战对骑士，古明加10射1中，关键时刻被后备前锋基·山度士（Gui Santos）顶上。今仗面对公牛，占美拔拿迎来复出分走部分时间，居尔延续用人思路，继续启用山度士为主要替补，古明加因此惨遭DNP。居尔赛后谈到弃用古明加语带平淡：「除了头牌球星外，这种情况谁都可能遇到。轮换会因应人手和球队表现而调整。」

古明加开季曾坐正大前锋 后因伤与状态起伏失位

进入联盟第五季的古明加，话题不缺、定位未稳的老问题依旧存在。休赛期受限自由身谈判一度胶著，延至训练营开启后数日才落实，以2年4,680万美元续约，第二年为球队选项。新季开局他以大前锋先发，助勇士打出4胜1负，居尔一度表态其「稳定位」先发；然而球队遭遇小低潮后，他打了13场便被撤出正选，随后因膝部肌腱炎连缺7战。复出后状态未如理想，近4场仅40投中12，命中率欠佳。

对于现时角色变化，古明加表示赛前已接获居尔通知「球队会走另一条路」。他说：「能持续多久我不确定。但只要球队在赢、运转顺畅，我不觉得需要改动。等叫到我名字时，我会准备好。」他续称，球队近期表现理想，不应轻易调动轮换，并强调会以职业态度面对挑战：「我每天训练、保持准备。你永远不知道会发生什么。我相信自己的比赛，感觉良好。事情总会发生，之前也发生过。」

交易时点将至 古明加何去何从

交易时点将至，外界关注度随之升温。根据ESPN报道，古明加将于1月15日起具备交易资格，勇士预计在未来数周探市，双方在2月交易截止日前分道扬镳的可能性不低。对于今夏的不快，他表示已经翻篇：「夏天发生的事就让它过去。我不能同时分心太多，会偏离轨道。那些不是我能控制的，我已经走出来了。」

在技战术层面，居尔近日本著「快跑快下、果断决策、少中距离」的原则向古明加提点，期望其减少在前场要球、提升攻防转换效率。谈及与居尔的关系，古明加强调双方沟通顺畅：「我们关系不错，会交流、一起想办法。没有任何问题。这次只是没轮到我。我要保持开心、专注、正面。」

赛程方面，勇士以13胜12负结束客场之旅，接下来获得四天休整，周五主场迎战木狼。届时史提芬居利与戴文格连有望回归，古明加的上场空间或将进一步被压缩。