网球｜「网球无界限 – 名人精英表演赛」见证跨界巅峰对决 李娜、吴尊、 林德信 、黄泽林云集澳门 呈现体育与文化交流的多元面向

2025中国网球巡回赛「澳娱综合」职业级总决赛（澳门）暨全国网球单项锦标赛（「中网巡」）于 12 月 1 日至 7 日在澳门隆重举行。赛事汇聚国际网球传奇李娜、中网巡总决赛助力大使吴尊、艺人兼网球爱好者林德信及香港首位两项大满贯及全运会网球男单铜牌得主黄泽林，借此国际级赛事平台，彰显澳门作为区域体育盛事中心的独特地位，并促进普及网球运动，透过网球运动传递积极讯息和正能量。

12月6日中午12时，李娜、吴尊、林德信及黄泽林齐聚澳门上葡京综合度假村二楼，与球迷近距离互动及签名，为其后的表演赛热身。下午3时，一场别开生面的「名人精英表演赛」假澳门网球学校精彩上演。李娜伙拍吴尊，迎战黄泽林与林德信，进行横跨体育的表演赛。表演赛采用紧张刺激的「一盘定胜负、平分金球」双打赛制。表演赛期间，李娜凭借丰富的大满贯经验，分享比赛策略与临场思维；黄泽林以新生代球员的速度与力量，示范当前职业网球的节奏；吴尊与林德信则以多年接触运动的体能基础，呈现非职业球手的参与热诚，提升场上互动层次。

网球传奇李娜表示：「很高兴再次回到澳门。对我来说，网球从来不只是竞技，它更是一项能让人沉淀、让人找到力量的运动。看到这么多年轻人愿意投入、享受网球，我觉得非常欣慰。」网球运动员黄泽林表示：「能够与国际级选手及不同界别的朋友同场交流，是非常难得的体验。希望透过这次活动，让更多香港与澳门的年轻人感受到网球的魅力，也希望大家能坚持向前，勇于追梦，每一步都会成为属于自己的力量。」