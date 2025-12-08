NBA｜杨瀚森首次正选出场 19分钟出场时间生涯新高 正负值+2全队次高

今季NBA唯一的中国球员杨瀚森，今日在拓荒者对灰熊一战迎来职业生涯首次正选登场。杨瀚森出场生涯新高的19分13秒，录得4分、5个篮板及2次助攻，虽然球队最终以96:117不敌灰熊，但他在末节调整后多次有亮眼表现，赛后亦获主教练史必达（Tiago Splitter）点名赞好。

HANSEN HANG TIME. pic.twitter.com/vWWJcPjEgO — Portland Trail Blazers (@trailblazers) December 8, 2025

两大中锋缺阵把握机会

拓荒者两位中锋克林根（Donovan Clingan）及罗拔・威廉士（Robert Williams）因伤缺阵，杨瀚森因而首度以正选身份披甲。初次正选的他开局明显受困犯规，半场交出0分、1篮板、4犯的数据。下半场逐步适应比赛强度及节奏，第三节拿下2篮板2助攻，面上开始露出笑容。第四节初段面对灰熊2米24华裔中锋锡克・伊迪（Zach Edey，亦称周志豪），杨瀚森凭脚步转身摆脱防守，双手入樽为个人开斋。

上半场受困犯规下半场回勇

其后杨瀚森在场上表现落力，多次强硬卡位争板，防守亦见积极。虽然球队末节被对手拉开差距，他全场仍交出4分5篮板2助攻，虽然有5次犯规，但正负值达+2，为全队次高。拓荒者在他上场期间球队净胜2分，下场后则净负25分。

赛后主帅史必达肯定这名20岁中锋的末节反弹：「他开局的确打得一般，但最后一节打得很好。这对他是宝贵一课，让他得到与高大内线对位的经验。」杨瀚森亦直言上半场有些畏手畏脚：「刚上场未适应节奏和对抗，需要时间去调整和提升。」谈到与锡克・伊迪对位，他表示：「他是很好的球员，我要向他学习，了解长人如何在NBA生存。」

5日7000公里奔波

值得一提的是，杨瀚森近日在NBA与发展联盟之间频密奔走。12月4日客战骑士后，随即由克里夫兰飞返波特兰出战发展联盟，「背靠背」出场35分钟；其后被拓荒者召回，从波特兰再飞行4至5小时赴孟菲斯与一队会合，并于今日正选上阵。5日内往返约7000公里，体能面临考验。不过他笑言年轻就是本钱：「我才20岁，还没那么老。」