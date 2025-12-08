残特奥会│特奥乒乓球港队次日成绩依然优异 共夺2金1银1铜

全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会（残特奥会），今日于荃湾体育馆举行次日的特奥乒乓球的赛事。今日港队表现卓越，共夺得2块金牌、1银 、1铜的佳绩，延续港队的佳绩。

在混合双打16-21岁组别中，港队的年轻组合杨城轩与李宝桐发挥出色，于A组以全胜战绩为港队勇夺金牌 。另一对港队组合范嘉华与谭诗伶，在22-29岁组B组中同样展现超凡默契，成功为港队夺得第二面金牌 。香港二队组合王智康与刘静怡获得同组的银牌 ，范嘉良与鄢凯晴则在22-29岁组A组取得铜牌 。 次日赛事港队共夺得2块金牌、1银牌 、1铜牌的成绩。

夺金组合之一的李宝桐坦言赛前紧张，幸得教练指导并稳定心神：「教练提醒我们怎么接、怎么打后。教练的话让我们平静下来，没那么紧张。 」而搭档杨城轩感到格外开心，因为其中一战的对手正是他单打中曾输过的选手，他表示：「 之前输给他。我没想过这次可以赢回他。我觉得特别开心啊。上次输了，这次再做好一点，就可以赢回他。 」

记者、摄影：廖伟业