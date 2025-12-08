NBA｜41岁占士末节爆发夺12分 助湖人112:108险挫76人 自封「皇冠」宣告「宝刀未老」

湖人球星勒邦占士（LeBron James）在今日上演今季代表作，纵使年届41岁，仍在末节火力全开独揽12分，带领湖人以112:108险胜费城76人。占士全场贡献29分、7个篮板及6次助攻，关键时刻连续得分接管比赛，更以「皇冠」手势自我加冕，彷如向外界宣告「宝刀未老」。

占士上仗对速龙仅得8分，并中断个人连续1297场得分上双的惊人纪录。今场他明显回勇，开局已见身体状态回升，首节8投4中斩获10分、3篮板、2助攻，期间更接应队友传球大步起飞，上演招牌式滑翔劈扣，令场面瞬间点燃。

在76人对湖人的比赛中，今仗两军全程互相拉锯，比分一直紧咬至第四节。决胜五分钟，复出的当积（Luka Doncic）送出助攻，占士接球后稳手命中踩线两分，为湖人将差距扩至4分。虽然76人随即以「Answer Ball」回敬，但占士火力不减，连续投进两记三分，再度稳住优势。末段剩下27秒，占士面对严防选择后撤步中投，皮球划出完美弧线直入网窝，关键两分到手几乎锁定胜局。射入关键球的占士亦非常兴奋，他甚至做出「皇冠」手势为自己加冕，并和队友开心庆祝。占士末节6投5中、三分2投2中，单节收获12分、3篮板、3助攻，最后时刻更连取10分，表现霸气。

赛后占士受访时坦言，赛前操练已觉腿部恢复不俗，跑动更有力：「虽然仍未完全恢复，但相比刚打完猛龙那场，今晚的状态已经好多了。」他直言在进攻端敢于出手，并以行动证明仍能在高强度对抗下主宰战局。