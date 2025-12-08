CBA俱乐部杯｜香港⾦⽜⼒战惜负上海久事 两胜两负完成⾸次CBA俱乐部杯之旅

香港⾦⽜在昨日（7日）第⼆届中国⼈寿 CBA 俱乐部杯最后⼀战斗上海久事，最终以 78：101 落败，以两胜两负结束今届征途。球队在今届赛事中展现具备挑战更⾼层级舞台的实⼒，表现令⼈眼前⼀亮。

⾯对上届CBA俱乐部杯冠军，香港⾦⽜今场派出唐才育、卢艺文、孙晨然、美⾂钟斯（Mason Jones）和巴尔文（Ondřej Balvín）出任正选。

开场后，香港⾦⽜迅速进入比赛状态，「⼤巴」巴尔文先以⼀记外线三分为球队揭开序幕，其后再接应钟斯妙传，在对⼿⾯前强势入樽，⼀度取得领先。不过，随着对⼿加强防守强度，香港⾦⽜进攻受阻，加上出现连串失误，被对⼿打出⼀波11：0的攻势，被反超⾄13：21。其后董健命中三分球为球队⽌⾎，阿诺斯克亦在三⼈包夹下强⾏上篮搏得 And-1，可惜加罚不中。⾸节结束，香港⾦⽜以18：24落后。

进入第⼆节，香港⾦⽜再度受制于对⼿严密防守，命中率偏低，比分⼀度被拉开⾄24：42。球队随后靠董健及阿诺斯克的强攻与罚球苦苦⽀撑，但半场仍以落后19分，以39：58的比数返回更衣室。

换边后，尽管分差甚⼤，但香港⾦⽜球员仍毫不放弃，全⼒打好每⼀球。第三节双⽅打得较为接近，香港⾦⽜以24：21稍占上风，把比分追⾄63：79。可惜最后⼀节未能进⼀步缩窄差距，最终香港⾦⽜以78：101不敌上海久事，结束本届CBA俱乐部杯之旅。

香港金牛今场4个球员得分上双位数，包括董健14分3偷截3篮板，卢艺文收获13分，当中包括3个三分球，巴尔文得14分7篮板，阿诺斯克交出「双双」15分11篮板。香港金牛最终以两胜两负完成第二届中国人寿CBA俱乐部杯之旅，整体表现惊喜，向球迷证明球队已具备挑战更高级别舞台的实力。

香港金牛主教练解立彬赛后表示：「首先，香港金牛作为NBL球队参加CBA俱乐部杯，我觉得是我们球队的一个新开始，全队上下都非常享受和珍惜今次机会。今次能够跟这些CBA强队过招的时候，深刻感受到我们与强队的差距。我们今次在这四场赛事都展现了很好的精神面貌和球队的凝聚力，同时在赛事中找到我们的不足。NBL联赛还有十多天才开始，我们有时间去把这些细小的环节总结出来，通过训练去作最后准备。最后，再次感谢CBA公司给予香港金牛机会，参加这次赛事。」