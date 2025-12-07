Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│法拉格破占士、高比两人数据 领独行侠射落火箭赢出德州大战

即时体育
更新时间：17:47 2025-12-07 HKT
发布时间：17:47 2025-12-07 HKT

NBA德州大战周日上演，主场出击的独行侠多点开花下，以122:109击败火箭，近5战第4次奏捷。而攻入19分的状元法拉格（Cooper Flagg），职业生涯第3次收录至少15分、2偷球、2封阻，超越两大传奇勒邦占士和高比拜仁，成为18岁时取得上述数据最多次的球员。

法拉格再创神迹 超越前辈

年仅十八岁的法拉格今仗表现全面，上阵36分钟，交出19分、5篮板、3助攻、2偷球及2封阻的亮眼成绩单。据统计，这是他职业生涯第3次单场录得至少15分、2偷球、2封阻的数据，正式超越勒邦占士（LeBron James）与高比拜仁（Kobe Bryant）在18岁时共同保持的2次纪录，成为史上第一人，尽显状元身价。

一眉主宰第三节 奠定胜局

除法拉格外，独行侠另一星将安东尼戴维斯（Anthony Davis）亦居功至伟。两队半场打成均势，但换边后一眉接管比赛，在第3节独揽13分，率队打出一波14:0的凌厉攻势，一举将比分拉开。他全场攻入29分和8篮板，为球队奠定胜基，成功在「背靠背」的疲劳战中捍卫主场。

状元、一眉场上驳嘴

赛后，安东尼戴维斯对法拉格赞不绝口，称他懂得应对压力。他更分享了一段场上趣闻，笑言曾因篮板问题「训斥」法拉格，岂料对方竟驳嘴：「你都系拎到5个！」让他当场语塞，不过一眉随后补充：「他就是这样，他渴望被鞭策，渴望变得更强大、更伟大。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
立法会选举．投票率
立法会选举．投票率︱截至傍晚6时半 直选投票率25.75% 逾106.3万人投票
政情
22分钟前
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
9小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
9小时前
立法会选举．持续更新｜廉署通缉一男子涉于社交平台煽惑不投票 选管会提醒：直选选民切勿盖两个印
02:21
立法会选举．持续更新｜廉署通缉一男子涉于社交平台煽惑不投票 选管会提醒：直选选民切勿盖两个印
政情
2小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
影视圈
20小时前
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 数十「尸体」挂于豪宅花园开心留影 惊见完整动物头部及爪
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 数十「尸体」挂于豪宅花园开心留影 惊见完整动物头部及爪
影视圈
10小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
2025-12-06 19:17 HKT
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
2025-12-06 17:00 HKT