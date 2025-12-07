NBA│法拉格破占士、高比两人数据 领独行侠射落火箭赢出德州大战
更新时间：17:47 2025-12-07 HKT
发布时间：17:47 2025-12-07 HKT
NBA德州大战周日上演，主场出击的独行侠多点开花下，以122:109击败火箭，近5战第4次奏捷。而攻入19分的状元法拉格（Cooper Flagg），职业生涯第3次收录至少15分、2偷球、2封阻，超越两大传奇勒邦占士和高比拜仁，成为18岁时取得上述数据最多次的球员。
法拉格再创神迹 超越前辈
年仅十八岁的法拉格今仗表现全面，上阵36分钟，交出19分、5篮板、3助攻、2偷球及2封阻的亮眼成绩单。据统计，这是他职业生涯第3次单场录得至少15分、2偷球、2封阻的数据，正式超越勒邦占士（LeBron James）与高比拜仁（Kobe Bryant）在18岁时共同保持的2次纪录，成为史上第一人，尽显状元身价。
一眉主宰第三节 奠定胜局
除法拉格外，独行侠另一星将安东尼戴维斯（Anthony Davis）亦居功至伟。两队半场打成均势，但换边后一眉接管比赛，在第3节独揽13分，率队打出一波14:0的凌厉攻势，一举将比分拉开。他全场攻入29分和8篮板，为球队奠定胜基，成功在「背靠背」的疲劳战中捍卫主场。
状元、一眉场上驳嘴
赛后，安东尼戴维斯对法拉格赞不绝口，称他懂得应对压力。他更分享了一段场上趣闻，笑言曾因篮板问题「训斥」法拉格，岂料对方竟驳嘴：「你都系拎到5个！」让他当场语塞，不过一眉随后补充：「他就是这样，他渴望被鞭策，渴望变得更强大、更伟大。」
