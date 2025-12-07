NBA│哈登创里程碑跻身得分榜第10位 惟压哨3分失手 快艇不敌木狼 │有片

快艇球星哈登（James Harden）周日作客木狼时，迎来个人职业生涯光辉一页，个人独取34分，生涯总得分超越名将安东尼（Carmelo Anthony），跻身NBA史上得分榜第10位。然而纪录夜的最后一击，哈登射失压哨追平三分球，快艇最终负106:109，这个历史性一夜添上遗憾。

赛后直言「梦想成真」

赛前，哈登距离安东尼的28,289分仅差20分。他甫开赛即手感火热，上半场已豪取19分，并于第三节中段凭借两记罚球，正式完成超越。目前哈登以28,303分位列第10，是继勒邦占士和杜伦后，第3位跻身此星级榜单的现役球员。对于这项成就，哈登赛后难掩兴奋道：「这就像是梦想成真，我所投入的努力开花结果。」

作为得分榜前10位仅有的三名后卫之一，哈登更幽默地将自己与米高佐敦和高比拜仁区分：「他们都在天上飞，而我大部分得分都在地板上完成，这是我为自己感到骄傲的原因。」

快艇8战7败 战绩堪忧

可惜的是，哈登的个人荣耀未能为球队带来胜利。快艇虽一度领先达18分，但末节遭木狼后备拿斯列特（Naz Reid）连环轰炸，单节豪取14分，包括完场前13秒的致胜三分球。哈登最后关头有追平机会，可惜他错失这个压哨3分。连同今仗，快艇近8场7败，球队如何走出低谷，将是「大胡子」比个人纪录更需面对的严峻考验。