香港壁球公开赛2025｜「世一」化亚素争「卫冕」 应届世界冠军舒雅宾妮望在港一骚「八年之痒」

首次在海洋公园正门前四面玻璃场举行的「白金级」的香港壁球公开赛周日来到压轴决赛，黄昏5时半率先进行女单决赛，由2017年本赛冠军、埃及的舒雅宾妮（Nour ElSherbini）对首次跻身「白金级」决赛的美国奥利维亚（Olivia Weaver），紧接是男单决赛，由上届冠军兼「世一」的埃及化亚素（Mostafa Asal）对同胞伊巴谦（Youssef Ibrahim）。

八届世界冠军舒雅宾妮，八年前曾夺香港公开赛桂冠，她希望今年能再一尝香港站冠军滋味。徐嘉华摄

埃及同胞夏玛妮（左）在比赛途中不慎打至倒地，要医护人员入场治理，幸无大碍可继续比赛。徐嘉华摄

世界排名第一的化亚素（左）以3:0胜英国20岁新星祖拿（右）。徐嘉华摄

已手执两面香港站金牌的化亚素，今年再以大热姿态闯入决赛。徐嘉华摄

头场的女单决赛是2位年届30岁的球星对决，舒雅宾妮是应届兼8届世界冠军（平了大马传奇Nicol David的世锦赛金牌纪录），后者曾2夺世锦赛铜牌（2024、2025年），而且是首次杀入「白金级」赛事的决赛；周六晚在4强以3:1（11:9、6:11、11:6、11:7）击败日本一姐渡边里美后表示：「我十分失望，在上季及今季的白金级比赛都4强下马，今季4强不是我的目标，每个比赛都以赢冠军为目标；好开心刚刚赢到渡边这强顽的对手。」

美国的奥利维亚（左） 四强恶斗日本的渡边里美（右），首次晋级白金级赛事的决赛。 徐嘉华摄

渡边（右）曾在比赛中打至倒地，幸无大碍继续比赛。 徐嘉华摄

决赛将面对应届世界冠军舒雅宾妮，终于通过了4强入到决赛、世界排名第5的Olivia，说：「每一日都是新的一日，决赛我只想著如何将自己的的技战术打出来，集中自己控制到的事，这有助我在比赛中稳定情绪。」谈到入决赛经验稍胜的舒雅宾妮，Olivia表示：「今季（9月开始）我未对过舒雅宾铌，我跟上季相比，已是不一样的球手，我从每场比赛中学习，加上我在体能上、技、战术上不断加强，十分期待决赛对她。」舒雅宾妮今季暂时未拿到任何比赛的冠军，Olivia预计对手会想尽办法争取香港站的桂冠。

舒雅宾妮今季金牌仍未开斋，可以想像她渴望在香港站打开金牌之门的决心。徐嘉华摄

舒雅宾妮在4强面对下周将升上世界第一的埃及同胞夏玛妮（Hania El Hammamy)，在69分钟的激战中，Hania曾多次打到倒地，要物理治疗师入场查看伤势，最终前世界一姐的舒雅宾妮以3:2（7:11、11:9、5:11、11:7、11:3）反胜入决赛，这亦是她继去年后再次入决赛，而这位8届世界冠军对上一次在香港捧杯是2017年一届，她自己也说：「过去几年，我都很想在香港再次捧，但都做不到，像一个坏习惯，香港站是亚洲区最大型的『白金级』比赛，明日决赛我会一如以往准备决赛一样去准备。」

伊巴谦（左）在四强以3:1胜新西兰的保高尔（右）。徐嘉华摄

男子组方面，卫冕的化亚素在4强以3:0 (11:3, 11:5, 11:1)击败英国20岁新星祖拿（Jonah Bryant），他决赛的对手伊巴谦，后者以3:1（3:11、13:11、11:8、11:8）胜新西兰的保高尔（Paul Coll）。

