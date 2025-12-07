香港⾦⽜篮球俱乐部昨日（6日）在江⻄南昌出战第⼆届中国⼈寿 CBA俱乐部杯第三场赛事，在由头领先到尾的情况下，以 104：79 ⼤胜四川丰⾕酒业，成功杀入⼩组决胜战。球队将于今日15:30与上海久事正⾯交锋，争取晋级第⼆届中国⼈寿 CBA 俱乐部杯第⼆阶段。

香港⾦⽜今场派出美⾂钟斯（Mason Jones）、巴尔文（Ondřej Balvín）、刁展望、董健及卢艺文担任正选。尽管连续三⽇「背靠背靠背」作战，球员依然保持旺盛体能与斗志，愈战愈勇。香港⾦⽜在美⾂钟斯、巴尔文及阿诺斯克（E.J. Anosike）轮流抢攻下，第⼀节开局即打出16：5的攻势，迅速建立优势。港将杨瑞鸿⾸节后备登场后亦有亮眼表现，送出助攻予卢杜伟命中三分；香港⾦⽜⾸节以24：14领先。

第⼆节初段，香港⾦⽜⼿感⼀度下滑，球队改以切入颜⾊地带或搏取罚球⽅式稳住得分节奏，并与反扑中的四川丰⾕酒业保持约7⾄8分差距。战⾄中段，香港⾦⽜重拾节奏，其中杨瑞鸿表现最为抢眼，他先飙入三分，再妙传阿诺斯克完成双⼿入樽，助球队打出⼀段11：3的攻势，把分差再度拉开⾄14分（49：35）。节末杨瑞鸿更投进压哨远距离两分，协助香港⾦⽜以55：39的明显优势返回更衣室。

易边后，香港⾦⽜继续全⾯掌控比赛，阿诺斯克于第三节初段独取4分，杨瑞鸿再度送出助攻予卢杜伟射入三分，其后更亲⾃射入⼀记三分远射，助球队打出⼀段10：2攻势，分差⼀度扩⼤⾄24分。其后香港⾦⽜依然⼿感火热，卢艺文先后命中两记三分，巴尔文则在内线凭⾝⾼优势连番得⼿，持续压制对⼿。第三节结束时，香港⾦⽜已以84：62遥遥领先。

末节比赛节奏仍由香港⾦⽜主导，阿诺斯克与美⾂钟斯先后完成强势入樽，再添气势，并彻底拉开战局。随后阿诺斯克火⼒全开，命中率保持稳定，攻击频频奏效。最终，香港⾦⽜以 104：79 ⼤胜四川丰⾕酒业，成功杀入⼩组决胜战。球队将于今日15:30挑战上海久事，争取晋级第⼆阶段。

香港⾦⽜今场有6位球员得分上双，包括杨瑞鸿交出10分5篮板3助攻，美⾂钟斯和巴尔文各⾃交出17分，厄特尔⼆世（Michael Ertel II） 收获12分，攻入三记三分球的卢杜伟得10分，⽽阿诺斯克则取得全场最⾼的22分。

今场表现令人眼前一亮的杨瑞鸿赛后表示：「很荣幸在CBA级别舞台比赛，加入香港金牛就是想进军这个舞台，今天球队阵容有调整，我知道出场便要把握好每个机会、尽力拚搏。我认为自己今天表现不错，最初有点紧张，想助攻队友让自己建立状态，但有空位的时候，明白自己必须出手。今场比赛对我而言有很大意义，算是给自己一个肯定，也能从CBA球员身上学习、提升水平。」