乒乓混合团体世界杯｜港队8强循环赛最后一轮5:8负德国 排名第7未能晋级4强

香港乒乓球代表队周六在混合团体世界杯八强循环赛最后一战，与强敌德国队激战至第五场，最终以总局数5：8惜败，以总分9分排第7，未能晋级八强。

港队男双组合陈颢桦／黄镇廷。ITTF图片

港队老大哥黄镇廷出战男单。ITTF图片

杜凯琹出战女单。ITTF图片

港队男双陈颢桦／黄镇廷。ITTF图片

港队此役变阵出击，首场混双派出陈颢桦／朱成竹组合，力战三局后以1：2（9：11、5：11、13：11）惜败于德国组合 邱党／Annett KAUFMANN。次场女单，杜凯琹与Sabine WINTER展开激战，同样以1：2（11：13、8：11、11：8）告负；总局数落后2:4。

关键的第三场男单，港队主将黄镇廷顶住压力，在先失一局的劣势下连扳两城，以2：1（4：11、11：8、11：8）力克德国好手杜达（DUDA Benedikt），总局数追至4:5。

第四场男双组合，黄镇廷/陈颢桦 杜达（DUDA Benedikt）/Benedikt DUDA 邱党以局数1:2负德国；总局数又被拉开至5:7。第五场女双，港队朱成竹/杜凯琹对德国组合输0:1，总局数港队负5:8。