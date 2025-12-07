Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓混合团体世界杯｜港队8强循环赛最后一轮5:8负德国 排名第7未能晋级4强

即时体育
更新时间：04:36 2025-12-07 HKT
发布时间：04:36 2025-12-07 HKT

香港乒乓球代表队周六在混合团体世界杯八强循环赛最后一战，与强敌德国队激战至第五场，最终以总局数5：8惜败，以总分9分排第7，未能晋级八强。 

港队男双组合陈颢桦／黄镇廷。ITTF图片
港队男双组合陈颢桦／黄镇廷。ITTF图片
港队老大哥黄镇廷出战男单。ITTF图片
港队老大哥黄镇廷出战男单。ITTF图片
杜凯琹出战女单。ITTF图片
杜凯琹出战女单。ITTF图片
港队男双陈颢桦／黄镇廷。ITTF图片
港队男双陈颢桦／黄镇廷。ITTF图片

港队此役变阵出击，首场混双派出陈颢桦／朱成竹组合，力战三局后以1：2（9：11、5：11、13：11）惜败于德国组合 邱党／Annett KAUFMANN。次场女单，杜凯琹与Sabine WINTER展开激战，同样以1：2（11：13、8：11、11：8）告负；总局数落后2:4。
关键的第三场男单，港队主将黄镇廷顶住压力，在先失一局的劣势下连扳两城，以2：1（4：11、11：8、11：8）力克德国好手杜达（DUDA Benedikt），总局数追至4:5。

第四场男双组合，黄镇廷/陈颢桦 杜达（DUDA Benedikt）/Benedikt DUDA 邱党以局数1:2负德国；总局数又被拉开至5:7。第五场女双，港队朱成竹/杜凯琹对德国组合输0:1，总局数港队负5:8。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
18小时前
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
影视圈
9小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
10小时前
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
生活百科
18小时前
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
影视圈
6小时前
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
影视圈
12小时前
「飞马座」上场在港初出，马主黄嘉雯 (图) 有抽空入场为爱驹打气，结果马儿跑得第十名，热身一场后再出，且看能否跑得更接近。
独家猛料│徐雨石为黄嘉雯建功？
马圈快讯
15小时前
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
01:50
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
影视圈
16小时前
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
12小时前